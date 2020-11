Les Warriors ont un plan : 30 millions de dollars pour tester tous les fans et remplir le Chase Center à 50%, c’est possible ?

Dépenser 30 millions de dollars et ouvrir le Chase Center à 50% de sa capacité totale en testant tous les spectateurs cette saison. Ça paraît fou, mais c’est en tout cas le plan « Operation DubNation » présenté par les Warriors et porté par leur propriétaire, Joe Lacob.

On le sait, la NBA reviendra le 22 décembre sur nos écrans, et ça fait toujours du bien de le rappeler en ce début de week-end. En revanche, si Adam Silver a toujours mentionné sa volonté que les fans retournent dans les salles, on sait bien qu’au vu de la situation sanitaire les vrais spectateurs sont dans l’incertitude la plus totale quant au fait de retourner crier « De-fense » dans leur stade préféré dès la période de Noël. Il y a quelques jours, on apprenait que la NBA avait fait parvenir un protocole aux équipes, en expliquant que si une franchise voulait accueillir 50% de son public il fallait que la situation épidémiologique du comté le permette et que l’ensemble des spectateurs soient testés en amont du match. Ce protocole qui couterait un paquet de fric à la franchise a beau être strict, il ne semble pourtant pas effrayer Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, qui connait son sujet puisqu’il a fait fortune dans la biotechnologie. Comme Ramona Shelburn d’ESPN nous le rapporte, la franchise de San Francisco aurait présenté aux autorités locales un plan sanitaire sur lequel ils planchent depuis plus de huit mois et qui explique comment les Warriors pourraient accueillir à nouveau 50% des spectateurs du Chase Center à partir du mois prochain. Et dépenser des sous pour ça, ça ne semble pas être un problème pour Joe :

« Je ne veux pas seulement que cela se fasse pour montrer au monde comment comme nous pouvons le faire dès maintenant, je suis prêt à dépenser de l’argent pour le faire. »

Lacob en est persuadé, la NBA ne peut pas perdurer sans accueillir à nouveau des fans dans les salles. Et pour ça, il est prêt à appliquer la fameuse règle que l’on entend si souvent ces derniers temps dans la bouche d’Emmanuel Macron, le « coûte que coûte ». Avec une perte de 50 millions de dollars la saison dernière due aux vacances avancées en mars pour les Guerriers, et un trou de 400 millions de billets verts estimé si les sièges du Chase Center restent vides en 2020-21, on comprend pourquoi les 30 millions de dollars d’investissement sur ce plan paraissent une bonne idée. Mais alors, 30 millions pour quoi faire ? Le coeur de ce plan présenté par les Warriors réside, en réponse au mémo transmis par la NBA, dans la capacité à tester tous les spectateurs et le personnel. La franchise de la Baie en est persuadé, il est possible de tester tout le monde. En investissant massivement dans des nouveaux tests rapides fabriqués par une société voisine, fiables à 99% et qui donnent un résultat en 15 minutes – bien plus rapide que les tests antigéniques utilisés habituellement – il sera selon eux possible de tester les 10 000 spectateurs et employés de la salle chaque soir de match, avec un protocole logistique bien ficelé.

« Je veux que les gens comprennent que ce ne sont pas les Warriors qui essaient simplement de gagner plus d’argent. Oui, nous essayons de faire venir les fans et d’obtenir des revenus, mais j’essaie d’établir une norme. J’essaie de montrer au monde comment cela peut être fait, en toute sécurité. Il y a beaucoup, des milliers et des milliers de personnes dans le monde du sport et du divertissement, et pas seulement le basket-ball, qui sont sans travail, qui ne peuvent plus remplir le frigo. »

Si Lacob et les Warriors arrivent à convaincre les autorités sanitaires locales, l’Etat de Californie et même le Gouvernement sur la sécurité et l’efficacité de cette « Operation DubNation », ce plan pourrait ouvrir la voie pour toutes les autres franchises qui s’arrachent actuellement les cheveux pour trouver la meilleure solution afin d’accueillir du public. Il faut quand même soulever que cette dynamique des Dubs va complètement à l’encontre de leurs voisins californiens, les Lakers, qui ont décidé il y a quelques jours que la saison commencerait sans le moindre spectateur au Staples Center. Même Etat, mais pas la même politique. En tout cas, pour le moment, la communauté scientifique qui a pu jeter un oeil au plan semble approuver le travail colossal réalisé par Joe Lacob et ses équipes pour monter ce plan sanitaire, mais les autorités n’ont pas encore statué sur le sujet.

30 millions de dollars pour 50% du public en testant tout le monde, c’est le nouveau challenge de Joe Lacob et des Warriors. Si jamais un tel plan est accepté, testé, approuvé et qu’il est démontré que la sécurité de tous peut être maintenue, cela pourrait ouvrir le chemin à un paquet d’équipes professionnelles, et pas seulement dans le milieu du basket.

