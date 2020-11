Les Lakers débuteront la saison sans public : vivement la remise de la bague, ambiance garantie

The NBA has sent its 30 teams a memo with protocols for eligible markets to host fans, requiring people within 30 feet of court to register negative coronavirus test two days prior to game or rapid test on day of game, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

« La NBA a envoyé à ses 30 équipes un mémo avec le protocole à suivre pour les marchés éligibles pour accueillir les fans, obligeant les personnes présentes à moins de 9 mètres du terrain à déclarer un test négatif deux jours avant le match ou à réaliser un test rapide le jour du match. »

All fans are required to wear masks (above age of 2), socially distance, undergo symptom surveys. Food and beverage are not allowed for those within 30 feet of court. Teams would have option to install a plexiglass behind benches. https://t.co/Rr0YMpebdb

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2020

« Tous les fans sont tenus de porter des masques (à partir de 2 ans), de respecter les distanciations sociales, de se soumettre à des sondages sur les symptômes. La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées pour les personnes à moins de 9 mètres du terrain. Les équipes auraient la possibilité d’installer un plexiglas derrière les bancs. »

For arena suites at 25% capacity or less, testing would not be required for fans. Teams would be permitted for 50% if all fans were tested or if local county’s positivity rate is three percent or below and seven-day average of new cases per 100K residents is 10 or fewer. https://t.co/Rr0YMpebdb

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2020

« Pour les salles accueillants une capacité de 25% ou moins, aucun test n’est requis pour les fans. Les équipes seraient autorisées à accueillir 50% de leurs fans si tous les fans sont testés ou si le taux de positivité du comté est de 3% ou moins, et que la moyenne sur les sept derniers jours des nouveaux cas pour 100 000 habitants est de 10 ou moins »