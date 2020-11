Les highlights 2019-20 de Deni Avdija : une saison de MVP avec Tel Aviv, autant dire qu’il y a du matos

Du 9 au 16 novembre, TrashTalk glisse tranquillement vers l’évènement de l’automne : la NBA Draft 2020. Chaque jour un profil en vidéo, et chaque jour quelques minutes de highlights pour vous faire une petite idée des phénomènes qui débarqueront bientôt dans la Ligue. Parce qu’il ne faut plus traîner, parce que la NBA est – déjà – bientôt de retour. Aujourd’hui, direction Tel Aviv avec les highlights de la pépite Deni Avdija.

Et le petit lien utile pour retrouver le profil en vidéo, sur ta chaîne YouTube préférée bien sûr

Dominer chez les grands à seulement 19 ans, c’est possible. Sans faire de comparaisons douteuses avec Luka Doncic, Deni Avdija a posé son empreinte sur le championnat israélien en 2019-20. MVP de la saison (le plus jeune de l’histoire de la compétition), membre du meilleur cinq et champion pour la troisième fois d’affilée avec le Maccabi Tel Aviv, Avdija a vécu une belle année malgré l’interruption liée au COVID. Une année qui a confirmé le talent du garçon après son titre de MVP du championnat d’Europe des U20 en 2019. Le gamin a également gagné de l’expérience en Euroleague, même s’il a eu un rôle réduit par rapport à celui en championnat. Cela n’a cependant pas empêché Avdija de postériser Luigi Datome en cours de route. Tout ça pour dire que Deni a fait ce qu’il fallait pour bien faire monter sa cote avant la Draft 2020, et les highlights sont là pour l’illustrer. Du playmaking, du scoring, du contre, du mouvement sans ballon… pas de doute, le jeunot sait jouer.

Avec Amar’e Stoudemire à ses côtés, Deni Avdija a enchaîné les victoires et les highlights. Si vous ne connaissez pas encore trop bien le bonhomme, c’est le moment de jeter un œil à la vidéo située juste en dessous.