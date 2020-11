Draft NBA 2020 : Deni Avdija, le profil complet ! Apéro TrashTalk

La Draft 2020 ayant lieu le 18 novembre prochain, il est important de savoir qui sont les plus gros cracks de cette cuvée. Ainsi, chaque jour, retrouvez un profil vidéo en détail sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Comme ça vous pourrez briller en société, en répétant ce qu’on dit que vous aimez bien. Au menu du jour ? Deni Avdija.

Nouvelle journée, nouveau profil. On est dans le rythme à l’approche de la Draft et on se penche donc désormais sur cette pépite de nationalité israélo-serbe, Deni Avdija. Passé par le Maccabi Tel Aviv ces dernières années, le jeunot de 19 piges séduit et nombreux sont ceux qui le voient dans le Top 5 de la Draft mercredi prochain. On parle d’un joueur intelligent, talentueux, avec des qualités intéressantes de playmaker pour un ailier de 2m06. Qui va miser sur lui ? Il va encore falloir attendre quelques jours pour le savoir mais en attendant, on revient comme d’habitude sur le profil complet du joueur, la fameuse comparaison NBA pour mieux cerner le gamin, avant de faire nos projections par rapport à sa place dans la Draft. C’est tipar.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2020.