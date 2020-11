Udonis Haslem repart pour un tour avec le Heat : la retraite attendra, UD a encore quelques gueulantes en réserve

Udonis Haslem et la retraite, ce n’est pas pour tout de suite. S’il ne joue quasiment plus et qu’il a désormais atteint les 40 balais, le Heat Lifer a décidé de repartir pour une 18è saison NBA en signant un… neuvième contrat avec sa franchise de cœur.

Cela fait plusieurs années qu’UD ne foule plus beaucoup les parquets. Il a participé à seulement 44 matchs sur les quatre dernières saisons, pour 320 petites minutes au total. Mais n’importe qui évoluant au sein de la franchise de Miami connaît l’importance du bonhomme. Et il suffit de lire les termes utilisés par le coach Erik Spoelstra à son égard pour s’en rendre compte : stabilité, leadership, mentor, guide… Oui, Udonis Haslem, c’est tout ça, un pilier de la franchise à travers sa volonté de partager son expérience, lui qui est originaire de Miami et qui évolue au Heat depuis 2003. Comme l’indique Tim Reynolds de l’Associated Press, l’intérieur n’est donc pas encore prêt à quitter son rôle, lui qui signera prochainement un deal d’un an pour environ 2,5 millions de dollars. Il veut continuer à aider les jeunes joueurs de l’effectif à se développer, tout en soutenant les vétérans ayant besoin de bons conseils. Il veut continuer à transmettre son savoir et sa passion dans le vestiaire. Et s’il faut lâcher un coup de gueule parce que l’équipe manque d’intensité dans un mauvais soir, on peut compter sur papi UD pour le faire. Pour une équipe ambitieuse comme Miami, finaliste dans la bulle d’Orlando et bien décidée à jouer les premiers rôles dans les saisons à venir, une présence comme celle d’Haslem peut faire la différence dans des moments-clés, même si ça ne se voit pas.

Udonis Haslem is RETURNING for his 18th season with the Miami Heat 💯 (per @IraHeatBeat) pic.twitter.com/fDeReOASoI — Overtime (@overtime) November 13, 2020

En plus d’UD, le Heat va accueillir un autre quadragénaire, monsieur Caron Butler. Passé par Miami en début de carrière avant de se faire transférer à Los Angeles dans le cadre du trade de Shaquille O’Neal vers la Floride, Butler va effectivement devenir l’un des assistants de Spo. Comme indiqué par ESPN, l’ami Caron va remplacer Dan Craig, ancien bras droit de Spoelstra et désormais chez les Clippers. Pour la petite histoire, sachez qu’Udonis Haslem et Caron Butler ont évolué ensemble sur les parquets pendant une année. C’était en 2003-04, lors de la première saison de Dwyane Wade, saison dans laquelle le Heat avait réussi à retrouver les Playoffs après deux années d’absence tout en remportant une série. UD n’était que rookie à l’époque, Butler était sophomore, et y’avait Lamar Odom, Eddie Jones et Cie à leurs côtés. Une belle petite équipe avant que le duo Wade – Shaq emmène véritablement le Heat vers les hauteurs de la Conférence Est.

Udonis Haslem repart pour une énième danse, peut-être la dernière, peut-être pas. Ce qui est certain, c’est que papi UD a encore des choses à apporter au groupe actuel pour l’aider à franchir la marche supplémentaire dans son ascension vers les sommets.

Source texte : Associated Press / ESPN

Friday morning's sports developments in Miami: — Marlins hire Kim Ng as GM. — AP Source: Caron Butler hired as Heat assistant — And now, The Captain returns. Udonis Haslem is coming back for Season 18. He'll sign a one-year, $2.5 million contract. (All before noon.) pic.twitter.com/rmXfnO26I6 — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) November 13, 2020