Draft NBA 2020 : 10 raisons pour lesquelles la grand-messe de mercredi prochain s’annonce épique

La Draft NBA, c’est dans quelques jours. Et si vous connaissez un peu la cuvée 2020, vous savez sans doute qu’elle n’est pas réputée pour être particulièrement forte. Mais ce n’est pas pour cela que cette Draft s’annonce inintéressante, bien au contraire, car il pourrait se passer beaucoup de choses le 18 novembre prochain. Vous n’êtes pas convaincus ? Voici sans plus attendre dix raisons qui expliquent pourquoi la grand-messe de mercredi pourrait être épique.

Parce que la Draft NBA 2020 est incroyablement imprévisible

Contrairement à la Draft 2019, où on connaissait pratiquement à l’avance l’ordre du Top 3 avec le trio Zion Williamson – Ja Morant – R.J. Barrett, l’incertitude règne en 2020. En effet, l’absence de talent potentiellement générationnel rend les choses imprévisibles. LaMelo Ball, James Wiseman et Anthony Edwards sont souvent considérés comme les trois meilleurs prospects de la cuvée, mais bien malin celui qui peut prédire l’ordre dans lequel ils sortiront, même si LaMelo semble favori pour le pick #1. Et si la classe 2020 ne semble pas posséder de joueur calibre « superstar du turfu », elle est plutôt bien fournie en joueurs de complément, qui sont assez proches et qui peuvent tomber à différents spots selon les besoins de chaque franchise. Résultat, c’est vraiment imprévisible dans l’ensemble et il suffit de comparer les mock drafts pour s’en rendre compte. Chez l’un, untel est huitième mais chez l’autre, il est 14è. Autrement dit, on va se laisser surprendre, sans compter qu’on pourrait avoir des transferts dans tous les sens, entre ceux qui veulent monter et ceux qui préfèrent descendre pour récupérer une petite contrepartie en plus.

Parce que le protocole pré-Draft a été bouleversé

Évidemment, ce qui rend cette Draft 2020 unique, c’est le contexte avec cette maudite pandémie qui a retourné le monde depuis le mois de mars. La saison universitaire a été interrompue, pas de March Madness, et donc moins de contenu pour analyser les jeunots dans des situations de grande pression. Le protocole pré-Draft a aussi été largement perturbé parce que bon, des workouts individuels sur Skype, on ne peut pas dire que ça soit vraiment la meilleure façon d’évaluer des jeunots. Et même s’il y a eu un assouplissement des restrictions liées au COVID à l’approche de la Draft, les franchises ont dû se débrouiller avec des données limitées. Dans l’autre sens, on peut se dire aussi que les équipes qui draftent haut n’ont jamais eu autant de temps pour préparer l’événement et regarder de la vidéo, d’autant plus qu’elles n’ont pas participé à la bulle. De mars à novembre, ça fait long. On imagine que les Wolves, détenteurs du premier choix, ont maté tous les matchs de LaMelo, Wiseman et Edwards au moins quatre fois au cours des derniers mois…

Parce que la Draft NBA 2020 va se passer sur Zoom

Une Draft NBA en plein mois de novembre, qui se déroule virtuellement, voilà ce que nous propose 2020. Cette année, pas de serrage de paluche, pas de podium, pas de photo avec le commish Adam Silver. Non, rien de tout ça, car le boss de la NBA dévoilera les picks depuis les studios d’ESPN à Bristol dans le Connecticut, et les prospects devront se tenir prêts depuis leur domicile, avec maman, papa et la copine à côté. Il faudra mettre la bonne casquette, sans oublier le casque et le micro. Quelque chose nous dit que ça peut partir en cacahuète cette histoire…

The top 30 NBA Draft picks for next week’s draft will have to get themselves ready for broadcast. Each player will receive 30 team hats, Beats speakers and headphones and a Ring light, along with an iPhone with a tripod. pic.twitter.com/GuqDAruXQR — Darren Rovell (@darrenrovell) November 11, 2020

Parce qu’un candidat au titre possède le… deuxième choix

Phénomène rare en vue, une équipe qui va jouer le titre l’année prochaine possède le second choix de la Draft 2020. Les Warriors, finalistes NBA en 2019, ont pris une année off l’an passé avec les blessures des uns et des autres, et se retrouvent ainsi haut placés alors que leur objectif est de retrouver les sommets. Et ça, ça rend les choses particulièrement intéressantes. Les Warriors vont-ils garder leur deuxième pick ? Vont-ils le transférer pour récupérer un joueur qui peut les aider tout de suite dans la course au titre ? Vont-ils trade down ? C’est le genre de questions qu’on se pose aujourd’hui par rapport aux Dubs. Avec le trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green qui a atteint la trentaine, c’est maintenant que ça se joue pour espérer ramener un autre titre dans la Baie mais dans le même temps, un jeunot prometteur peut potentiellement aider à prolonger la dynastie quand les trois seront sur le déclin. Il y a donc une vraie réflexion au sein du front office de la franchise californienne mais on imagine que Golden State ne lâchera pas son second choix facilement, car ça reste un second choix. Et s’il n’y a pas d’offre convenable, on voit bien James Wiseman atterrir à San Francisco.

Parce que la franchise qui détient le pick #1 possède déjà un duo calibre All-Star

Les Wolves ne jouent pas le titre mais pour une équipe qui possède le premier choix, ils sont déjà bien armés avec leur duo D’Angelo Russell – Karl-Anthony Towns. C’est assez rare de voir l’équipe avec le pick #1 posséder un tel duo et comme avec les Warriors, ça pose quelques interrogations. LaMelo peut-il vraiment être choisi avec DLo dans les parages ? Est-ce que Minnesota peut prendre Wiseman sachant que KAT est déjà présent dans la raquette ? Et si les Wolves transféraient leur premier choix ? Dans la plupart des cas, les franchises qui choisissent en preums n’ont pas à se poser 36 000 questions par rapport au fit du prospect avec le reste de l’équipe, car le projet reste à construire. Mais pour la bande à Gersson Rosas, il y a déjà un vrai axe en place et il faut donc faire le bon choix pour aider les Loups à se positionner dans la course aux Playoffs à l’Ouest.

Parce qu’on devrait avoir deux Frenchies au premier tour, dont un haut placé

Y’a du Frenchie dans cette cuvée 2020 ! Killian Hayes, Théo Maledon, Mouhamed Thiam, Abdoulaye N’Doye et Killian Tillie. Et les deux premiers devraient logiquement être sélectionnés dans le Top 30, avec un Hayes potentiellement appelé assez tôt par Adam Silver. Ce ne serait pas la première fois que deux Français sortent au premier tour, mais Killian pourrait bien devenir le plus haut choix de l’histoire du basket tricolore. Aujourd’hui, c’est Frank Ntilikina qui détient le record avec sa huitième place en 2017, Hayes peut-il faire mieux ? On a tout récemment jeté un coup d’œil sur les destinations potentielles pour Kiki, en évoquant plusieurs pistes. Parmi elles, les Bulls avec leur quatrième choix, ainsi que les Pistons, qui possèdent le septième pick.

🔥 DRAFT NBA 2020 : KILLIAN HAYES, LE PROFIL COMPLET EN VIDÉO ! 🔥 – Fiche détaillée du joueur

– Le D’Angelo Russell made in France ?

– Le steal de cette Draft ?

– Casquette des Bulls, Pistons, Hawks, Knicks ou Suns ? 🗣️ FAUT QU'ON EN PARLE ! 🍻 ➡️ https://t.co/hiodYXRqXY pic.twitter.com/GEaJ4HBqkS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2020

Parce que les Kings ont quatre choix de draft

Les Kings et la Draft, c’est le grand amour. On ne compte plus le nombre de fois où ils ont raté leur coup ces dernières années, faisant ainsi rire toute la Ligue tout en faisant pleurer leurs fans les plus fidèles. Quelques exemples ? Miser sur Jimmer Fredette (10è choix) au lieu de Klay Thompson ou Kawhi Leonard en 2011, prendre Thomas Robinson (5è choix) à la place de Damian Lillard en 2012, choisir Marvin Bagley III (2è choix) alors que Luka Doncic était dispo en 2018, et la liste ne s’arrête pas là. On pourrait presque en faire un livre, et le prochain chapitre pourrait s’écrire en 2020, les Kings ayant quatre choix de draft cette année (12è, 35è, 43è, 52è). Un motif d’espoir quand même pour les fans de Sactown, il y a un nouveau manager général en ville, de quoi renverser la vapeur ?

Parce que Michael Jordan va choisir dans le Top 3

Dans un délire similaire, Michael Jordan pourrait continuer à nous faire rêver avec son troisième choix cette année. Il est peut-être le GOAT des parquets, mais quand il s’agit d’évaluer et choisir des prospects, le mot goat prend son sens premier. Kwame Brown avec le premier choix en 2001, Adam Morrison avec le troisième en 2006, Michael Kidd-Gilchrist en numéro 2 en 2012, on peut dire qu’il a quelques casseroles à son actif le Jojo. Avec le président et manager général Mitch Kupchak à ses côtés, MJ est heureusement bien accompagné et Charlotte devrait ainsi s’en sortir sans faire de grosse boulette.

TOP 10 DES PIRES CHOIX DE DRAFT ALL-TIME ! 😭

Qui a fait la pire sélection, dans toute l'histoire ?

Qui doit avoir le plus de regrets ? 📺 https://t.co/y4iBGfxmTN

📺 https://t.co/y4iBGfxmTN pic.twitter.com/nFPFRasKU1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2018

Parce que la Draft NBA va véritablement marquer le début de la saison 2020-21

Cette Draft prévue le 18 novembre, elle marque le coup d’envoi de la saison 2020-21, même si la fenêtre des transactions devrait s’ouvrir quelques jours plus tôt. Après l’épisode de la bulle, après l’incertitude concernant le déroulement de la prochaine campagne, on connaît désormais le calendrier des échéances à venir, avec une intersaison qui s’annonce aussi courte qu’intense. La Free Agency va commencer le 20 novembre, le début des camps d’entraînement est prévu pour le 1er décembre, tandis que l’Opening Night aura lieu le 22. En d’autres termes, la Draft NBA 2020 va lancer une quinzaine qui pourrait être complètement folle.

Parce que TrashTalk va commenter tout ça en live

Bon ça, c’est comme tous les ans. Mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. La team TrashTalk sera évidemment sur le pont pour commenter la Draft NBA 2020 en direct, tout ça avec écran scindé car c’est à la mode en ce moment. On va donc pouvoir découvrir les picks tous ensemble, et partager nos analyses et réactions mythiques en temps réel. Pas de doute, la nuit de mercredi à jeudi s’annonce mémorable.

Sans aucun doute, on se souviendra de la Draft NBA 2020. Et cette cuvée de prospects restera pour toujours à part, sauf pandémie qui s’éternise. Les jeunots n’auront pas de Summer League pour se chauffer, ils vont tout de suite être lancés dans le grand bain et leur entrée en NBA risque d’être un poil brutale…