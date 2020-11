James Harden sur les tablettes des… Nets ? La rumeur n’est qu’une rumeur, mais c’est parfait pour un réveil énergique le dimanche

Depuis les rumeurs Chris Paul et surtout Russell Westbrook, la Twittosphère s’était un poil calmé ces derniers jours, parce qu’il est quand même conseillé de respirer un peu pour rester en bonne santé. Mais à trois jours de la Draft et sept de l’ouverture officielle de la Free Agency c’est une nouvelle bombe qui a été armée hier soir par un insider californien. La jauge de bullshit est peut-être à 90%, mais le simple fait de l’écrire et/ou d’y penser fout des frissons.

Chris Paul et Russell Westbrook donc, mais également Victor Oladipo, Jrue Holiday, Danilo Gallinari, Gordon Hayward ou encore Fred VanVleet, voici les noms qui ressortent le plus souvent ces derniers jours car potentielles têtes d’affiches de la Free Agency qui s’approche. Mais hier soir un autre homme a rejoint la danse, et pas n’importe lequel : James Harden. Chaque chose en son temps, commençons par le début. La folle rumeur nous vient du dénommé Farbod Esnaashari, plume reconnue du côté des Clippers et de Sports Illustrated, en gros le mes est plutôt référencé, et voici donc ce qu’il nous a balancé à la tronche cette nuit, alors que l’on digérait encore à peine la déprogrammation de Mask Singer au profit d’un vulgaire match de foot :

A source is telling me that the Nets have engaged in talks with the Rockets. James Harden for a variation of: Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Taurean Prince, and Jarrett Allen. Nothing finalized, but Harden to Nets seems like real possibility. If finalized, announced on Nov 22. — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) November 14, 2020

Une source m’a rapporté que les Nets étaient rentrés en contact avec les Rockets à propos de James Harden, et qu’un deal éventuel tournerait autour d’un package composé de Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen et Taurean Prince. Rien de finalisé (sans blague, ndlr) mais la venue de James Harden semble être une vraie possibilité, et si quelque chose se fait ce sera annoncé le 22 novembre.

Ah bon.

Une rumeur, rien qu’une rumeur, mais un simple tweet qui a évidemment fait exploser Internet. Au-delà de l’enquête actuellement diligentée sur place par nos soins… qu’est-ce qu’on sait ? On sait que les Nets sont ambitieux autour de leur duo de superstars, on sait que les Rockets sont peut-être à l’aube d’une petite révolution depuis le départ de Daryl Morey et Mike D’Antoni… mais que James Harden aurait (l’emploi du conditionnel est important en période de Free Agency) assuré vouloir être partie prenante de cette reconstruction, bref on sait puis on ne sait pas trop, et rien de tel qu’un tweet à la con pour venir bousculer nos certitudes dominicales. Ce que l’on en pense ? 1) Une arrivée de James Harden aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant donnerait peut-être lieu au plus gros rassemblement offensif de… l’histoire, peut-être encore plus fort que quand KD avait rejoint les Warriors en 2016. De l’autre côté ? Les Nets détruiraient d’un revers de barbe tout ce qu’ils ont construit depuis quelques années en se séparant de quatre de leurs six meilleurs joueurs, dont deux (LeVert et Allen) sont encore considérés comme de futures pépites, mais on se dit aussi qu’un trio composé de trois des dix plus gros talents offensifs de la Ligue pourrait presque gagner des matchs… à trois contre cinq, bref on se dit trop de choses, bref ça fait mal à la tête, bref on en parlera quand ça se fera, ou pas.

Enorme rumeur du jour bonjour, la NBA ne nous laisse jamais tranquille et encore moins le dimanche. Si gigantesque trade il devait y avoir, sachez en tout cas que ça ne traînerait pas car tout va trop vite en cette fin d’année, et on vous rappelle que si notre lanceur d’alerte du jour parle au conditionnel, il connait en revanche déjà la date à laquelle le deal sera signé. Très très fort.