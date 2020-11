Free Agency 2020 : les dates officielles sont tombées, coup d’envoi dans 10 jours… le 20 novembre !

Alerte, y’a du nouveau concernant la prochaine intersaison ! Alors que la Draft est prévue le 18 novembre et que la saison 2020-21 doit commencer le 22 décembre, les dates concernant la Free Agency et le marché des transferts viennent d’être dévoilées. Un conseil, mouillez-vous la nuque.

On vous prévient, la deuxième quinzaine de novembre risque d’être complètement folle. Entre la Draft, la Free Agency et le marché des transferts, tout va tomber au même moment ou pas loin et les transactions vont ainsi s’enchaîner à un rythme record, car on vous rappelle que les camps d’entraînement doivent commencer le 1er décembre. Mais si on connaissait déjà la date de la Draft depuis plusieurs semaines, ça restait à définir concernant la FA. Nous sommes désormais fixés grâce au duo Adrian Wojnarowski – Tim Bontemps d’ESPN, qui a dévoilé les grandes dates à retenir pour cette intersaison définitivement pas comme les autres. Alors prenez votre agenda, un stylo, et notez. La Free Agency 2020 va commencer le 20 novembre, c’est-à-dire seulement deux jours après la Draft, à 00h heure française. Les deals pourront être actés à partir du 22 novembre à 18h01 heure française. Voilà pour les grandes lignes. Concernant la fenêtre des transactions, à savoir les transferts, l’activation des options dans les contrats et tout le bin’s, elle devrait débuter quelques jours AVANT la Draft. C’est toujours en cours de discussion entre la NBA et les joueurs, mais on partirait sur une ouverture autour du 15 novembre. Pour info, le 15 novembre, c’est… dimanche. Autant dire que le timing est très très serré et qu’on va tous transpirer dans les jours à venir.

Pour que tout cela puisse se passer sans accroc, il fallait évidemment déterminer le montant du salary cap et de la luxury tax. Des chiffres attendus car ils rythmeront les prochaines transactions. Et sans surprise, on repart sur les mêmes chiffres que la saison passée malgré la grosse perte de revenus de la NBA. Le salary cap sera donc à 109,1 millions de dollars, avec une luxury tax à 132,7. En gardant les montants de la campagne 2019-20 sans prendre en compte le BRI final (Basketball Related Income) de la saison passée, la Ligue veut éviter un salary cap qui fait les montagnes russes (avec une grosse remontée future une fois que les revenus seront plus élevés après un « retour à la normale ») car dans le cas contraire, ça pourrait clairement perturber l’équilibre économique de la NBA et le marché des transactions. Dans les années à venir, le salary cap et la luxury tax vont augmenter de 3% minimum et 10% maximum. Pour info, la facture de la luxury tax sera réduite à la fin de la saison pour les équipes concernées, en se basant sur la baisse du BRI par rapport aux projections de la saison 2020-21.

Ça y est, on commence vraiment à y voir clair concernant le déroulement de l’intersaison, une intersaison qui va aller à 100 à l’heure. Reposez-vous bien les prochains jours car à partir de la semaine prochaine, ce sera probablement la folie.

Source texte : ESPN