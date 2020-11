La Draft NBA 2020 aura lieu en direct et en… visio : spoiler alert, petit aperçu du bordel que ça pourrait être

Dimanche matin, le jour se lève timidement et à la rédaction de TrashTalk… on a eu envie de frapper un grand coup. Le 18 novembre aura lieu la première Draft de l’histoire… en visio ? Bougez pas les cocos, on s’est imaginé à quoi le délire pourrait bien ressembler.

Warning : article à lire avec la décontraction la plus totale, bien que certains éléments soient directement sortis de notre boule de cristal.

Nous sommes le 19 novembre, il est 3h du matin à Paris, pareil à Châteauroux. A New York la montre indique plutôt 21h, Donald Trump s’est attaché à son radiateur avec une ceinture Lonsdale mais la fanbase basket à d’autres chats à fouetter. Ce soir c’est la Draft 2020, l’enfilage de casquettes, les sourires, les trades, les larmes, les futurs busts qui sortent de l’œuf.

3h10 : Adam Silver apparaît à l’écran, sourire de circonstance, et profite de son allocution pour officialiser pour de bon la reprise de la saison le 22 décembre, avec un double header Knicks – Lakers / Bulls – Suns. Officiel, le commish est déjà bourré.

3h15 : Le premier décompte est terminé, la cloche retentit et nous fait découvrir un écran splité, avec d’un côté Tonton Adam et de l’autre une mosaïque de 50 joueurs draftables, c’est beau la technologie.

3h20 : With the first pick of the 2020 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select… Anthony Edwards. L’écran se fige sur le salon de l’ancien crack de Georgia, et le gamin se précipite pour décaler un chouïa sa caméra car on découvre en arrière-plan son oncle qui pionce le bide à l’air dans le canapé. Tonio est content, en tout cas il fait au moins semblant.

3h25 : Fidèles à eux-mêmes, les Warriors emmerdent tout le monde et sélectionnent… Onyeka Okongwu. 29 GM doivent donc revoir leurs plans en deuspi. Draymond Green tweete « smh », Bob Myers prend son téléphone, Draymond Green se connecte à Snapchat, vous connaissez la suite.

3h30 : On aperçoit J.R. Smith boire un shot derrière Adam Silver.

3h31 : Les Hornets jettent donc leur dévolu sur James Wiseman. Il fallait un grand, Wiseman fait la tronche mais pas grave, de toute façon James Wiseman fait toujours la tronche. On va bien rire quand il n’arrivera même pas à prendre les minutes de Cody Zeller.

3h35 : Les Bulls sélectionnent Obi Toppin. Les fans des Cavs exultent, le board des Cavs réfléchit.

3h40 : Les Cavs sélectionnent… LaMelo Ball. Etrange décision, mais logique quelques minutes plus tard lorsque l’on apprend que les Cavs envoient Collin Sexton et Tristan Thompson aux Lakers contre Kyle Kuzma et un 2nd tour de Draft.

3h42 : LaVar Ball pète une pile en direct, colle une mornifle à son fils et menace de boycotter la NBA si son fils rejoint l’Ohio. Adam Silver accepte le boycott.

3h45 : Avec leur pick 6, les Hawks sélectionnent Killian Hayes… mais l’envoient directement à Detroit, en échange d’une palette de graines.

3h50 : Les Pistons accueillent Patrick Williams.

3h55 : Les Knicks sélectionnent Tyrese Haliburton, mais la connexion coupe au plus mauvais moment. La franchise new-yorkaise se retrouve donc avec dans les pattes… Lee Burton, un volleyeur de 31 ans originaire de Palm Beach. Seul point positif de la nuit, c’est la première fois dans l’histoire de la Draft que le pick des Knicks n’est pas suivi de huées du public.

4h : Les Wizards sélectionnent Deni Avdija. La Maison Blanche est passée par là, Washington reste la capitale politique du pays, alors on soigne les affaires étrangères.

4h05 : Les Suns sélectionnent Devin Vassell et tradent Devin Booker dans la foulée. Le front office de Phoenix a tenu sa promesse, puisqu’il s’était engagé à garder un mec qui s’appelle Devin sur ses lignes arrières.

4h10 : On aperçoit Gérard passer torse-nu derrière Adam Silver, en buvant un shot bien sûr.

4h15 : Oh les veinards, les Spurs sélectionnent Isaac Okoro, tellement heureux qu’il se place face caméra et exécute une série de 200 pompes en direct.

4h17 : Gregg Popovich apparaît à l’écran et en colle une à son nouveau rookie.

4h20 : La connexion des Kings saute, leur pick leur passe sous le nez. En même temps ne valait-il pas mieux que ça se passe de cette manière ?

4h25 : Malgré l’insistance de Danny Ainge, les Pels récupèrent le pick laissé à l’abandon par les Kings et sélectionnent Cole Anthony et R.J. Hampton. Sacrée doublette mais Cole Anthony n’a rien compris et annonce en direct adorer les vacances dans les Hamptons. Malaise.

4h26 : Killian Tillie pète et accuse James Wiseman.

4h27 : R.J. Hampton exprime face caméra son bonheur de rejoindre les Pels quand dans un élan d’excitation, son jeune frère beugle “We did it Régis-Jeannot !” Le blaze ne passe pas du tout auprès de la direction marketing NBA : Hampton est cut dans la foulée.

4h30 : Gérard tape une roue derrière Adam Silver.

4h35 : Les Celtics sélectionnent Aaron Nesmith mais l’échangent dans la foulée contre trois seconds tours de Draft, peu importe l’année.

5h25 : vent d’incompréhension sur le direct quand les Nets sélectionnent R.J. Barrett. Sean Marks, sourire mesquin sur les lèvres, déclare qu’il ne savait pas que le joueur des Knicks était déjà en NBA.

5h30 : après de multiples gestes obscènes et/ou de menaces du daron à la caméra, les Lakers se voient dans l’obligation de sélectionner LiAngelo Ball.

5h32 : on apprend également que les Lakers devront jouer Wrecking Ball à chaque temps-mort.

5h33 : on apprend enfin que les magasins du Staples Center devront augmenter leurs quantités de KitKat Ball en rayon.

5h35 : Toronto sélectionne Jahmi’us Ramsey pour l’associer à VanVleet et ainsi reformer le duo Fred et Jahmi. Masai Ujiri est mort de rire.

5h40 : Benoit Paire apparaît et démarre une partie de beer-pong avec Gérard.

6h05 : Adam Silver explique en direct à Tyronn Lue qu’il ne peut pas sélectionner LeBron James.

6h10 : les Rockets sélectionnent Mathieu Valbuena et annoncent dans la foulée être heureux d’avoir enfin trouvé le poste 5 qu’il leur fallait.

6h20 : Julian Newman s’incruste à l’écran et demande pourquoi il n’a pas reçu les codes de la conférence zoom.

6h25 : Brisco fait une démonstration de freestyle.

6h30 : une vieille dame un peu perdue rejoint l’appel et dit : « Bienvenue dans ce cours sur la gestion entrepreneurial. » Adam Silver la redirige, mais le front office des Knicks garde son contact.

6h45 : Mark Tatum demande à tout le monde de patienter pour le cinquante-septième choix. Le commissionnaire adjoint mate le replay de Mask Singer et car « on va enfin savoir qui de Jean-Paul Rouve ou Gérard Darmon se cache dans le costume de macaron. »

6h50 : LeBron James se connecte et parie sur Darmon. Il mise son titre de MVP des Finales de l’été dernier.

6h55 : Stephen Curry se connecte, s’aligne sur Rouve et met lui aussi son titre de MVP des Finales en jeu.

7h : en fait c’était Jose Garcia.

………….. rrrrr, pshhhh

………….. rrrrr, pshhhh

………….. rrrrr, pshhhh

9h45 : après de multiples coupures dues à la batterie d’ordi d’Adam Silver (on apprendra par la suite que Benoit Paire et Gérard ont pissé sur les fils), cette NBA Draft 2020 se termine. Théo Maledon a été drafté par les Wolves mais a annoncé dans la foulée vouloir prendre sa retraite professionnelle, perdu pour perdu LaVar Ball vient de rejoindre les partisans de Donald Trump, James Wiseman a tenté une extraction en glissant habilement de sa chaise et Draymond Green vient d’être envoyé à Phoenix contre Elie Okobo, Alpha Kaba, Sopran’ Baba, DJ Bobo et José Cobos. Le moment parfait pour se dire « arrête tes conneries et envoie l’article, là ça devient n’importe quoi ».

Article écrit avec le délicat (non) coup de main d’Arthur Baudin