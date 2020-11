Les joueurs approuvent une reprise de la NBA le 22 décembre : ça fait un bail qu’on n’avait pas autant kiffé un cadeau de Noël

C’était attendu, c’est désormais chose faite. Comme prévu, les joueurs ont voté par rapport à une reprise de la saison NBA 2020-21 le 22 décembre prochain, et ils ont approuvé la proposition de la Ligue. Il y aura bien du basket sous le sapin de Noël !

Si les States attendent toujours de savoir qui sera leur prochain président, les fans de NBA avaient le regard porté sur un autre vote, celui de la reprise de la prochaine saison. Moins de suspense ici, mais il fallait tout de même que ça passe. C’est donc chose faite. Comme l’ont indiqué les deux grands distributeurs de breaking news, Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (The Athletic), l’union des joueurs a validé la proposition d’Adam Silver et ses copains. Cette fois-ci c’est certain, la saison NBA 2020-21 débutera juste avant le Christmas Day, à savoir le 22 décembre. On part donc sur une saison à 72 matchs au lieu de 82, saison qui devrait durer jusqu’au 16 mai prochain avec des Playoffs qui iront jusqu’au 22 juillet grand max. La campagne se terminera donc juste avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août prochain, et devrait permettre à la Ligue de repartir sur une base d’octobre à juin pour la saison 2021-22. Pour les camps d’entraînement, ils vont commencer comme prévu le 1er décembre, environ deux semaines après la Draft du 18 novembre. La NBA, sous la pression des diffuseurs TV, va donc sauver les 500 millions à un milliard de dollars de revenus en commençant juste avant Noël au lieu du Martin Luther King Day le 18 janvier 2021, date qui était initialement préférée par les joueurs. Cash Rules Everything Around Me comme dirait l’autre.

Mais si les deux camps ont réussi à tomber d’accord sur la date de reprise, il reste d’autres points qui sont toujours en cours de négociation. Le pourcentage du salaire des joueurs qui sera retenu suite aux grosses pertes financières de la Ligue notamment, mais pas que. Il y a aussi la date du début de la Free Agency. Avec une Draft le 18 novembre et des camps d’entraînement qui débutent le 1er décembre, le timing est évidemment très serré. Plusieurs joueurs poussent pour une ouverture rapide de la FA, ça parle du 19 ou du 20 novembre comme possibilités. Concernant les transferts, la période devrait s’ouvrir juste avant la Draft, une fois que la NBA et la NBPA auront bouclé leurs discussions concernant certaines modalités financières du CBA. Niveau salary cap, on devrait partir sur un montant de 109 millions, avec une augmentation annuelle minimum de 2% du cap et de la luxury tax sur la durée restante du CBA actuel, qui s’achèvera en 2024 (avec option de sortie en 2023 pour les deux camps). Et puis évidemment, il y a tout l’aspect concernant la santé des joueurs et les protocoles à suivre dans le climat qu’on connaît. D’après Shams, des tests quotidiens seront réalisés et la Ligue suit de près ce qu’il se passe actuellement en NFL, qui dispute sa saison régulière dans les différents marchés, sans bulle. Un modèle qui possède cependant ses limites en matière de comparaison vu la différence dans le format du calendrier des deux ligues (la NFL joue de façon hebdomadaire, ce qui laisse plus de marge de manœuvre en cas de test positif).

Ça y est, nous sommes fixés. On va évidemment suivre les négociations de la NBA et de la NBPA concernant les dernières modalités de la reprise, mais on peut déjà entourer en rouge la date du 22 décembre sur le calendrier. Boum !

Source texte : ESPN / The Athletic