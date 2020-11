On se dirige tout droit vers une reprise le 22 décembre : la NBA n’a pas le temps, on soufflera plus tard

Une reprise le 22 décembre ou le 18 janvier ? Les joueurs sont-ils prêts à reprendre avant Noël ? Voilà les deux grandes questions qui animent aujourd’hui l’actu NBA et d’après les dernières infos, on devrait avoir du basket sous le sapin dans quelques semaines.

Parce que oui, on se dirige assez clairement vers le scénario suivant : la saison NBA 2020-21 devrait commencer le 22 décembre prochain, avec 72 matchs au programme. C’est le scénario voulu par la Grande Ligue et les diffuseurs TV et visiblement, les joueurs seraient sur le point d’accepter cette proposition malgré leurs réserves concernant une reprise aussi rapide. D’après Marc Stein du New York Times et le duo Adrian Wojnarowski – Zach Lowe d’ESPN, l’union des joueurs (NBPA) aurait effectivement décidé de se ranger aux côtés de la NBA, bien consciente des lourdes conséquences qui accompagnent une reprise plus tardive. Cependant, comme dans toute bonne négociation, c’est donnant-donnant et les joueurs ont réussi à obtenir des choses en échange dans l’autre grand sujet de discussion concernant la reprise, à savoir le pourcentage du salaire des joueurs qui sera retenu suite aux grosses pertes financières de la Ligue. Comme l’indique Brian Windhorst d’ESPN, ça parlait de 30 à 40%, il est maintenant estimé à 18% pour les deux prochaines années, même si c’est toujours en cours de négos. Maintenant, il faut encore officialiser tout ça. Un board of governors va être organisé jeudi, et la NBPA va également organiser une rencontre. Chaque camp va discuter de tout ça pour ensuite se rejoindre et ratifier l’accord.

L’union des joueurs devrait voter dès jeudi soir (aux States) concernant cette reprise le 22 décembre. Comment va se passer ce vote ? Oubliez les grands électeurs, ici chaque franchise NBA possède un représentant au sein de la NBPA, qui détient une voix. Il y a donc 30 voix au total et ça devrait passer sans problème, sauf si plusieurs équipes font une Portland, la seule franchise à avoir voté contre le plan de reprise dans la bulle de Mickey (29-1). En gros, à cette étape-là des négociations, c’est plus une formalité et nous devrions tous être fixés très vite par rapport aux modalités de reprise. Adam Silver l’avait dit il y a quelques jours, le temps presse pour un retour de la compétition le 22 décembre et visiblement, il a été entendu. Le timing est effectivement très serré car on devrait avoir des camps d’entraînement qui débutent dès le 1er décembre. Environ deux semaines avant, il y aura la Draft, prévue le 18 novembre, tandis que la Free Agency suivra très vite, genre trois jours après. Qui parlait d’une longue pause à la fin de la bulle ? C’est plutôt un temps-mort de 20 secondes, puis on enchaîne direct. La NBA ne veut pas perdre d’argent ni de temps, elle qui souhaite revenir sur son calendrier habituel d’octobre à juin pour la campagne 2021-22 et éviter la concurrence des Jeux Olympiques l’été prochain. Concernant le retour des fans dans les tribunes, c’était l’aspect prioritaire pour Silver il y a quelques semaines mais vu l’évolution de la situation sanitaire, il va falloir patienter avant de les revoir et les priorités à court terme ont donc logiquement changé.

La NBA va très probablement faire son grand retour le 22 décembre prochain. Dans même pas un mois, il y aura déjà les camps d’entraînement. On craignait une longue période sans basket, on aura finalement l’intersaison la plus courte all-time.

