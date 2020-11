La Free Agency 2020 des Spurs en 3 questions brûlantes : alors, départ de DeMar DeRozan ou pas départ de DeMar DeRozan ?

Comme Kevin Durant, la NBA est sortie de sa zone de confort en décalant l’ensemble de son calendrier pour aller au bout de sa saison coûte que coûte. De retour de la bulle, les franchises sont encore un peu dans le flou concernant la reprise mais une chose est sûre : on ne reverra personne sur les parquets avant la Free Agency 2020 qui s’annonce… particulière en temps de pandémie. Entre la Draft prévue en plein mois de novembre et une baisse possible du salary cap, les GM se préparent à transpirer dans les prochaines semaines. Et ce sera le cas à San Antonio, où les jeunes poussent les papys vers la sortie.

DeMar DeRozan, ça reste ou ça dégage ?

La grande question qui se pose dans le Texas en ce moment c’est bien évidemment : que va faire DeMar Derozan ? A 31 ans, le leader offensif des Spurs est en pleine réflexion de savoir s’il va, oui ou non, accepter sa player option de 27,7 millions de dollars pour la saison prochaine. Comme le rappelait un agent anonyme il y’a quelques jours, l’ancien de Toronto ne semble pas se sentir au mieux à San Antonio, mais il est difficile d’imaginer Comp10 dire non à cette jolie somme. Plusieurs possibilité s’offrent alors à DMDR : Refuser cette PO et tenter de signer un contrat long chez les Spurs ou dans une autre franchise, prendre l’option et repartir pour un an du côté des Spurs en testant le marché des agents libres l’été prochain en même temps que tous les gros poissons, ou enfin signer et espérer qu’une équipe le veuille dès cette année et tente de monter un trade avec les Spurs. Avec de bonnes statistiques cette saison (22,1 points, 5,6 passes décisives et 5,5 rebonds de moyenne), on peut imaginer que quelques franchises pourraient être intéressées, dès cet automne, par le profil du natif de Compton, qui a quand même une bonne tête de franchise player (du pauvre). Mais pour le moment, le téléphone ne semble pas forcément sonner des masses, et coté Brian Wright, il ne va pas forcément falloir tarder si on ne veut pas se retrouver à voir partir DD l’été prochain sans aucune contrepartie.

Du ménage dans le supporting cast ?