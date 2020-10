Fred VanVleet et DeMar DeRozan aux Pistons avec Dwane Casey ? Un agent pense que c’est possible, LeBron rigole déjà

Si la Free Agency 2020 s’annonce un peu molle, il y aura quand même quelques noms à surveiller sur le marché. Parmi eux, Fred VanVleet, que certains imaginent du côté de Detroit, où évolue actuellement son ancien coach de Toronto Dwane Casey. Un agent pense même à une réunion des deux en compagnie de DeMar DeRozan…

Cet agent, on ne le connaît pas, il s’est exprimé de manière anonyme à The Athletic, qui a réalisé un sondage auprès d’une vingtaine de représentants de joueurs autour des grandes questions qui animent et animeront la NBA dans les semaines et mois à venir. Mais sa position est assez intéressante pour la mentionner. Sur le thème des principaux joueurs qui pourraient bouger à l’intersaison, il met en avant un scénario dans lequel Fred VanVleet et DeMar DeRozan rejoindraient les Pistons de Dwane Casey. Comme dit au-dessus, FVV sera agent libre non-restrictif et même s’il se sent bien à Toronto, c’est l’occasion pour lui de décrocher son plus gros contrat en carrière après une belle progression individuelle chez les Dinos. Les Pistons auront les moyens de se positionner sur le dossier avec environ 30 millions de dollars de cap space, et on connaît leur besoin sur le backcourt, même s’ils pourraient décider de miser sur un meneur via la Draft. Y’a moyen que l’opportunité soit belle pour Fredo. Quant à DeMar, il aura un choix à faire. En effet, l’arrière de 31 ans jouant aux Spurs possède une player option de 27,7 millions en 2020-21. Selon notre agent, DeRozan n’aimerait pas trop la vie du côté de San Antonio et pourrait donc décider de faire une croix sur ce beau montant afin d’entrer sur le marché des agents libres.

« DeMar ne veut pas être à San Antonio. Si ces gars-là partent, ils atterrissent chez Dwane Casey à Detroit. La relation avec leur ancien entraîneur est très forte » a déclaré l’agent en question.

Ce n’est pas la première fois qu’on retrouve le nom de DeMar DeRozan dans la même phrase que les Pistons, Dwane Casey faisant souvent le lien entre le joueur et la franchise de Detroit. Maintenant, cela reste une rumeur parmi d’autres, rien de plus. Il y a quelques semaines, les bruits de couloir penchaient plus vers un DeMar qui pick up son option, sécurisant ainsi ses 27 millions avant d’être agent libre en 2021. Même s’il n’est pas heureux dans le Texas, on le voit mal s’asseoir sur cette grosse somme. On ne sait pas non plus si les Pistons sont véritablement intéressés pour recruter DeRozan à l’heure actuelle. Et si jamais c’est le cas, reste à voir de quelle manière DMDR pourrait atterrir dans le Michigan, si c’est via la Free Agency, un transfert, ou encore un sign & trade. Vous l’avez compris, une réunion entre VanVleet, DeRozan et Casey après leur aventure commune à Toronto n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais rien qu’en entendant cette possibilité, LeBron James doit avoir un petit sourire en coin. Pendant des années, le King a martyrisé ce trio et les autres Raptors en Playoffs. LeBronto version Detroit, ça donne quoi ?

Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Les Pistons devraient en tout cas faire partie des équipes à suivre durant l’intersaison à travers leur flexibilité financière. L’avenir nous dira s’ils se transformeront en dinos du Michigan.

Source texte : The Athletic