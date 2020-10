Nike Kobe 5 Protro 5 Rings : une réédition qui tombe à pic pour fêter le 17ème titre des Lakers

Déterminés à rendre hommage à Kobe Bryant en allant décrocher le titre NBA, les Lakers ont tenu leur promesse il y a une dizaine de jours au sein de la bulle. L’occasion parfaite pour la marque à la virgule de ressortir un vieux coloris des placards. Les Nike Kobe 5 Protro 5 Rings sont disponibles par système de raffle chez notre partenaire Basket4Ballers.

En remportant le titre avec Los Angeles en Floride, LeBron James a continué d’écrire sa légende en gagnant sa quatrième bague et son quatrième trophée de MVP des Finales dans trois franchises différentes. Un record qui le laisse tout de même avec un titre de champion de moins que Kobe Bryant jusqu’à présent, le Mamba en ayant remporté cinq avec son équipe de toujours. C’est justement pour célébrer cette domination entre 2000 et 2002 puis en 2009 et 2010 que la firme de Beaverton a décidé de sortir une réédition du coloris 5 Rings des Nike Kobe 5 Protro datant de 2010. On ne présente plus la silhouette des petits bijoux à coupe basse que portait Vino durant la fin de sa carrière. Pour les couleurs, le jaune est fortement présent tandis que le mauve de la franchise vire légèrement au bleu avec toute une déclinaison d’inscriptions du chiffre 5 sur l’ensemble de l’empeigne. Le logo du Mamba est évidemment présent sur la languette alors que la signature du champion magnifie la paire au niveau du talon.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Zoom Kobe 4 Protro Del Sol, au coloris plus original.

les Nike Zoom Kobe 4 Protro Del Sol, au coloris plus original. On les imagine déjà à ses pieds : Devin Booker lors de son prochain carnage face aux Lakers.

Devin Booker lors de son prochain carnage face aux Lakers. L’occasion parfaite pour les porter : avant une session de shoots.

avant une session de shoots. On aime : dix ans plus tard, le modèle n’a pas pris une ride.

dix ans plus tard, le modèle n’a pas pris une ride. On aime moins : comme tout ce qui se rattache au Mamba, ça nous fait vite replonger dans un état de nostalgie.

Inscrivez-vous à la raffle de notre partenaire Basket4Ballers pour essayer de coper les Nike Kobe 5 Protro 5 Rings à 174,90 euros. Du monde s’est déjà jeté dessus, comme toujours dès qu’on parle du Mamba.

