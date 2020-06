Asseyez-vous, cramponnez-vous, léchez-vous les babines… le calendrier de la fin de saison est tombé !

On l’attendait tous comme un feu d’artifice estival, comme le passage du Père-Noël dans la nuit du 24 décembre, comme un tiramisu à la framboise pour faire passer le steak tartare. Le calendrier de la fin de saison est tombé et, ô quelle bonne nouvelle, on va pouvoir bouffer du basket pendant 16 jours… à toutes les heures de la soirée et de la nuit. L’émotion est palpable les gars.

Et vous savez quoi ? C’est plutôt difficile d’analyser tout ça à chaud, surtout quand on est en train de taper son plus bel hélicobite, alors on va déjà vous balancer les dates, histoire que vous organisiez au plus vite votre mois d’août. Mais pour la faire courte, du 30 juillet au 14 août, vous êtes donc indisponibles chaque jour de… 19h à 6h du matin. Si, si.

Jeudi 30 juillet

Utah vs New Orleans (0h30)

L.A. Clippers vs L.A. Lakers (3h)

Vendredi 31 juillet

Orlando vs Brooklyn (20h30)

Memphis vs Portland (22h)

Phoenix vs Washington (22h)

Boston vs Milwaukee (0h30)

Sacramento vs San Antonio (2h)

Houston vs Dallas (3h)

Samedi 1er août

Miami vs Denver (19h)

Utah vs Oklahoma City (21h30)

New Orleans vs L.A. Clippers (0h)

Philadelphia vs Indiana (1h)

L.A. Lakers vs Toronto (2h30)

Dimanche 2 août

Washington vs Brooklyn (20h)

Portland vs Boston (21h30)

San Antonio vs Memphis (22h)

Sacramento vs Orlando (0h)

Milwaukee vs Houston (2h30)

Dallas vs Phoenix (3h)

Lundi 3 août

Toronto vs Miami (19h30)

Denver vs Oklahoma City (22h)

Indiana vs Washington (22h)

Memphis vs New Orleans (0h30)

San Antonio vs Philadelphia (2h)

L.A. Lakers vs Utah (3h)

Mardi 4 août

Brooklyn vs Milwaukee (19h30)

Dallas vs Sacramento (20h30)

Phoenix vs L.A. Clippers (22h)

Orlando vs Indiana (0h)

Boston vs Miami (0h30)

Houston vs Portland (3h)

Mercredi 5 août

Memphis vs Utah (20h30)

Philadelphia vs Washington (22h)

Denver vs San Antonio (22h)

Oklahoma City vs L.A. Lakers (0h30)

Toronto vs Orlando (2h)

Brooklyn vs Boston (3h)

Jeudi 6 août

New Orleans vs Sacramento (19h30)

Miami vs Milwaukee (22h)

Indiana vs Phoenix (22h)

L.A. Clippers vs Dallas (0h30)

Portland vs Denver (2h)

L.A. Lakers vs Houston (3h)

Vendredi 7 août

Utah vs San Antonio (19h)

Oklahoma City vs Memphis (22h)

Sacramento vs Brooklyn (23h)

Orlando vs Philadelphia (0h30)

Washington vs New Orleans (2h)

Boston vs Toronto (3h)

Samedi 8 août

L.A. Clippers vs Portland (19h)

Utah vs Denver (21h30)

L.A. Lakers vs Indiana (0h)

Phoenix vs Miami (1h30)

Milwaukee vs Dallas (2h30)

Dimanche 9 août

Washington vs Oklahoma City (18h30)

Memphis vs Toronto (20h)

San Antonio vs New Orleans (21h)

Orlando vs Boston (22h)

Philadelphia vs Portland (0h30)

Houston vs Sacramento (2h)

Brooklyn vs L.A. Clippers (3h)

Lundi 10 août

Oklahoma vs Phoenix (20h30)

Dallas vs Utah (21h)

Toronto vs Milwaukee (0h30)

Indiana vs Miami (2h)

Denver vs L.A. Lakers (3h)

Mardi 11 août

Brooklyn vs Orlando (19h)

Houston vs San Antonio (20h)

Phoenix vs Philadelphia (22h30)

Portland vs Dallas (23h)

Boston vs Memphis (0h30)

New Orleans vs Sacramento (3h)

Milwaukee vs Washington (3h)

Mercredi 12 août

Indiana vs Houston (22h)

Toronto vs Philadelphia (0h30)

Miami vs Oklahoma City (2h)

L.A. Clippers vs Denver (3h)

Jeudi 13 août – horaires non déterminées



Washington vs Boston

Portland vs Brooklyn

Sacramento vs L.A. Lakers

Milwaukee vs Memphis

New Orleans vs Orlando

Dallas vs Phoenix

San Antonio vs Utah

Vendredi 14 août – horaires non déterminées



Philadelphia vs Houston

Miami vs Indiana

Oklahoma City vs L.A. Clippers

Denver vs Toronto

Petit gant pour se rafraichir le front, petit téléphone pour appeler les sauces et prévoir tranquillement des NBA-barbecues, l’été 2020 s’annonce plus chaud que jamais si vous aimez l’odeur du cuir et le bruit des lattes. Tellement excitant, bordel.