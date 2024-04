A South Beach les lèvres sont pulpeuses et la peau orangée ou teintée des éclats du soleil. Mais ce matin, à South Beach, les fesses sont rouges et les regards fuyants. Voilà ce que ça fait d’aller titiller la meilleure équipe de la saison régulière.

Le seul moment un tant soit peut intense lors de ce match ? Cette conversation à la rédaction, à la mi-temps, sur le fait que le score était un quasi palindrome. 63-39 pour les Celtics, c’est pas 63-36 non plus, c’est comme si on disait que Kayak à l’envers se lisait Kayap, ou Yakak, enfin bref Boston a littéralement cartonné le Heat en première mi-temps, Boston a montré qui était le patron, et le match était ainsi plié à la pause.

Dès le premier quart la défense extérieure des C’s forçait les shooteurs de Miami à envoyer des bigarreaux contre la planche, alors que Kristaps Porzingis écartait un max Bam Adebayo du panier. Une entame tout en souffrance pour les locaux, et une explosion quand les Verts se sont mis à mettre dedans. Symphonie collective en attaque et une défense enfin concernée, on comprend alors pourquoi cette équipe a gagné 64 matchs, et le Heat semble en redescente de son Game 2. Boston n’aura jamais été transcendant dans ce match, juste… plus fort, un peu plus vite et un peu plus haut, partout, tout le temps.

On comprendra très vite que ce premier match de la série à Miami n’en seras pas vraiment un, pas un drame puisque les hommes d’Erik Spoelstra avaient un joker, mais il faudra montrer un autre visage mardi lors du Game 4 sous peine d’être en pré-vacances très vite. Il y a des soirs comme ça où rien ne va dans votre sens, à commencer par l’envie. Logique de se retrouver à 30% quand on sort d’un match à 300, mais les Playoffs sont terribles pour les organismes tout comme ils sont un test pour la force mentale des uns et des autres. Et à ce niveau-là, on commence à les connaitre, nul doute que les joueurs du Heat ont ce qu’il faut en magasin pour réagir et redonner encore un peu plus de saveur à cette série.