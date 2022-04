Deuxième soirée de Playoffs et une fois de plus quatre matchs au menu, et rien que du bon puisque c’est quand même le but du jeu au mois d’avril. Trois matchs à l’Est, un à l’Ouest, du MVP, du champion NBA en titre, du finaliste en titre, de l’insolence et même un dépucelage, suivez le guide tout est noté juste dessous.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 17 AVRIL

19h : Heat – Hawks (en direct sur BeIN Sport 4)

Heat – Hawks (en direct sur BeIN Sport 4) 21h30 : Celtics – Nets (en direct sur BeIN Sports 3)

Celtics – Nets (en direct sur BeIN Sports 3) 0h30 : Bucks – Bulls

Bucks – Bulls 3h : Suns – Pels

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Trae Young qui tentera de faire la nique à la meilleure équipe de l’Est sur la saison régulière. Le défi est immense pour le « vilain », mais aucune montagne ne lui fait peur.

Le retour potentiel de John Collins, timing parfait pour pallier l’absence de Clint Capela.

Le choc ÉNORME entre les Celtics et les Nets. Kevin Durant face à Jayson Tatum, Kyrie Irving et Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White, Bruce Brown, Seth Curry, l’académie du basket contre le cannibalisme individuel, les contours face à la calvitie.

Les champions en titre de Milwaukee qui démarrent leur campagne 2022.

Le premier match en Playoffs de la carrière de Zach LaVine.

La meilleure équipe de la Ligue qui entre en scène face aux Pelicans.

Onze heures de basket, onze heures de Playoffs pour terminer la semaine tambour battant et pour commencer la suivante complètement fracassé. C’est la vie qu’on a décidé de mener, et encore une fois demain on aura ce petit sourire idiot aux coins des lèvres. Pourquoi ? On vous l’a dit : parce que c’est la vie qu’on a décidé de mener.