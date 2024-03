Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Bonne opération du jour : Nuggets (et Nets)

Les Nuggets ont regardé LeBron James faire tout son tintouin mais au final Michael Porter Jr. n’a pas raté un tir (10/10), Nikola Jokic a été phénoménal sans même forcer et Jamal Murray n’a plus mal à la cheville. Les Nuggets gardent la première place à l’Ouest en ligne de mire, et ne serait-ce finalement pas leur place, tout simplement. A l’Est c’est beaucoup moins sexy et ça parle dixième place, avec l’arrivée de Kevin Ollie sur le banc des Nets qui coïncide avec la redescente en pression des Hawks. On vous l’annonce en avant première, ça va bientôt switcher au niveau de la dixième place, YEAH.

Mauvaise opération du jour : Lakers, Suns (et Hawks)

Au rayon des équipes qui devraient faire beaucoup mieux on demande les Lakers et les Suns. Côté FC LeBron on a tranquillement chié la fin de match pour laisser Denver opérer un flex tout à fait légitime, alors qu’à Phoenix on a écouté Dillon Brooks et Jalen Green ouvrir leur boîte à camembert sans trop réagir. Les Lakers sont dixièmes, les Suns sixièmes, et faudra pas venir chialer quand Jokic débarquera au premier tour ou en demi-finale de Conférence. La March Madness c’est aussi en NBA, faute de quoi avril pourrait tenir sur un fil.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Mavericks – Sixers

21h30 : Celtics – Warriors

21h30 : Wolves – Clippers

0h : Magic – Pistons

0h : Raptors – Hornets

1h : Cavaliers – Knicks

1h : Spurs – Pacers

3h30 : Suns – Thunder

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Magic, Pacers, Bulls ou Hawks

Cavs – Magic ou Pacers

Bucks – Heat

Knicks – Sixers

Play-in tournament : Heat – Pacers et Bulls – Hawks

Wolves – Kings, Mavericks, Warriors ou Lakers

Thunder – Kings ou Mavericks

Nuggets – Suns

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Kings – Mavericks et Warriors – Lakers