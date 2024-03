On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être…

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024

Bonne opération du jour – Hawks, Jazz, Grizzlies

On va prendre les bonnes habitudes tout de suite : ici le “but” est de perdre le plus de matchs possibles, et tant qu’à mettre les pieds dedans on usera dans ces papiers matinaux d’un ton volontairement exagéré. On peut donc alors vous dire ce matin que les Hawks sont à deux doigts de tout abandonner et de rappeler Johan Petro et Pero Antic pour finir la saison, et que le Jazz ferait bien également de se poser les bonnes questions. Des questions que ne se posent pas les Grizzlies, auteurs d’un incroyable comeback cette nuit, puisqu’après avoir mené de presque 20 points les joueurs de Taylor Jenkins ont été grands en prenant un 46-22 entre le dernier quart et la prolongation contre les Blazers. Ça c’est du tanking qui tanke.

Mauvaise opération du jour – Blazers

Forcément, les Blazers n’avaient pas besoin de ça et ils sont évidemment tombés dans le panneau. On aurait aimé voir Chauncey Billups sortir la tablette, même pour dessiner une te*b, mais décidément tout est compliqué pour Portland cette année. Allez merde, foutez-nous 45 minutes de Toumani Camara et 42 de Rayan Rupert tous les soirs et on n’en parle plus, non ?

Le programme de la nuit prochaine

19h : Mavericks – Sixers

21h30 : Celtics – Warriors

21h30 : Wolves – Clippers

0h : Magic – Pistons

0h : Raptors – Hornets

1h : Cavaliers – Knicks

1h : Spurs – Pacers

3h30 : Suns – Thunder

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

