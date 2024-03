Ça ne restera pas dans les livre d’histoire comme le beef le plus badass de 2024, mais ça nous a fait rire alors on vous en parle (rapidement). Bradley Beal vs Jalen Green, le début d’une rivalité ? Mdr, on n’espère pas.

Tout le monde était bien dans ses pompes, Amar’e Stoudemire avait mis son plus beau chapeau pour voir à la mi-temps son maillot monter au plafond du Foodprint Center, mais au milieu du troisième quart, Bradley Beal et Jalen Green ont décidé de mettre un peu de piment dans nos vies.

Mais…?!? pic.twitter.com/ydBcqzHlgx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2024



Jalen avait déjà envoyé quelques gros highlights et, globalement, une grosse première mi-temps, Bradley avait pour sa part été plutôt discret, et si on ne sait pas vraiment ce qu’il s’est dit entre les deux – on vous jure qu’on ne va absolument pas mener l’enquête un dimanche – on sait en tout cas comment ça a fini. Double technique, Bradley Beal invité à rejoindre le vestiaire pour aller jouer à Candy Cruche, et une amitié naissante dont on est pressé de voir la prochaine étape, ne cherchez pas ce sera la saison prochaine.

Au final c’est bien Jalen Green qui peut faire le mariole au petit matin car les Rockets ont fini par taper les Suns, chez eux, après un match un tantinet trop physique à notre goût et qui aura même vu Devin Booker terminer sa soirée une minute avant les autres après avoir pris un dernier coup. Y’a des soirs comme ça, on se croirait au City en bas de chez toi.