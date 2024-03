Si cette nuit LeBron James a une fois de plus rassemblé tous les regards, certains étaient tout de même tournés vers Phoenix, Arizona. Cette nuit un héros local a eu droit au plus bel hommage maison qui soit, rejoignant quelques autres légendes tout en haut de la salle des Suns. Cet homme c’est Amar’e Stoudemire, et son n°32 trône désormais à la place qui lui revient.

Le n°5 de Dick Van Arsdale, le n°6 de Bill Russell (retiré par toutes les franchises NBA), le n°6 de Walter Davis, le n°7 de Kevin Johnson, le 9 de Dan Majerle, le 13 de Steve Nash, le n°24 de Tom Chambers, le 31 de Shawn Marion, le n°33 d’Alvan Adams, le 34 de Charles Barkley, le 42 de Connie Hawkins et le 44 de Paul Westphal. Voici les numéros de toutes les légendes locales que le 32 de STAT a donc rejoint cette nuit, tout là haut, au plafond du Footprint Center.

S.T.A.T in a Suns uniform:

☄️ Rookie of the Year

☄️ 4x All-NBA

☄️ 5x All-Star

☄️ 21.4 PPG

☄️ 8.9 RPG

☄️ 1.4 BPG

And now a member of the Suns Ring of Honor! pic.twitter.com/4Z2Mykc6YF

— Phoenix Suns (@Suns) March 3, 2024

Orné de sa plus belle chapka pour l’occasion, l’intérieur le plus bondissant des années 2010 a profité de la mi-temps d’un exceptionnel (pas du tout) Suns – Rockets pour se voir honorer par sa franchise de cœur, celle de ses débuts, celle où il a explosé des cercles, où il a explosé tout court. Introduit notamment par un discours de son partenaire de crime sur pick and roll Steve Nash, Amar’e était entouré de sa famille pour l’occasion, ainsi que d”anciennes gloires des Suns comme Shawn Marion – lui-même honoré en décembre – ou encore Leandro Barbosa. Devin Booker est également passé prendre la photo, très bonne idée plutôt que de faire grimper mon score en TTFL, bref.

In honor of Amare Stoudemire joining the @Suns Ring of Honor tonight… take a look at some of his best plays with Phoenix! 🔥#NBAVault pic.twitter.com/H0ff5SlFDF

— NBA History (@NBAHistory) March 2, 2024



Amar’e Stoudemire avec les Suns ? Huit saisons pour 21,4 points et 8,9 rebonds en moyenne, mais surtout le souvenir d’un zinzin offensif absolu, en plein cœur de l’époque run and gun de la franchise d’Arizona, passée à l’époque à un bump de Robert Horry d’un titre de champion NBA. Ce que vous entendez là c’est le ricanement d’un fan des Spurs, mais ce que vous allez voir ci-dessous ce sont les images du retrait de ce n°32, mérité après tous les travaux effectués par ce kangourou des temps modernes. Have a nice sit tout là haut, STAT !

The newest member of the Suns Ring of Honor: Amar’e Stoudemire 🤩 pic.twitter.com/wGkoYBDZ75

— Phoenix Suns (@Suns) March 3, 2024

No. 32 Forever. pic.twitter.com/K9H6tuYS2Z

— Phoenix Suns (@Suns) March 3, 2024

A special night for the Stoudemires 💜🧡 pic.twitter.com/hTtYmwymVW

— Phoenix Suns (@Suns) March 3, 2024