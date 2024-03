Hier soir c’est un petit évènement qui s’est déroulé au Rhénus de Strasbourg. Pour la première fois depuis cinq ans, Sekou Doumbouya était en short et jouait pour un club français dans un match officiel. La deuxième très bonne nouvelle ? L’ancien prospect NBA semble très en forme.

Il s’est longuement livré hier après le match de son équipe – la Chorale de Roanne – malgré la déception de la défaite, malgré le stress qui aurait pu être le sien après être sorti d’un tunnel si long. Si long…

En effet, qu’il semble loin ce mois de janvier… 2020, lors duquel Sekou Doumbouya, fraichement drafté en 15è position par les Pistons (déjà eux, ces chacals), défendait sur LeBron James, Anthony Davis ou Kawhi Leonard, collectionnait les perfs intéressantes, exterminait Tristan Thompson. Qu’il semble loin ce temps car entre temps justement, l’océan que Sekou a eu a traversé fut agité. Très agité ou trop peu, c’est selon, mais aujourd’hui l’essentiel est ailleurs, et c’est sous les ordres de Jean-Denys Choulet à Roanne que l’ailier français tente de se reconstruire. L’état d’esprit est là et lui a valu un contrat après quelques jours d’essai, et hier soir avait donc lieu son vrai baptême du feu.

En ce qui concerne le match ? Une lourde défaite pour les Choraliens, un peu juste dans la profondeur et abandonnés au scoring par un DJ Cooper qui s’est mine de rien rattrapé autrement (4 points et 17 passes). L’intérieur Yannis Morin aura bien tout tenté mais en face le trio français Paul Lacombe (23 points, record en carrière !) – Léopold Cavaliere (16 points) – Jean-Baptiste Maille (grosse def sur Cooper) avait la dalle et au final les +15 sont à la fois logique et un peu cruels pour la Chorale. Mais pour Sekou on l’a dit l’essentiel était ailleurs…

C’était un plaisir ! Après, c’était juste un plaisir (il le répète). Il y a eu du déchet, forcément. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué, longtemps que je n’avais pas eu les sensations d’un vrai match à haut niveau. J’ai raté des trucs faciles (il insiste sur le mot, ndlr) : des post-up, des tirs ouverts. Mais ça va venir… Je suis très content. Je me donne, j’ai l’envie. Je veux (il s’interrompt).. Pas forcément montrer, mais juste jouer au basket ! La suite s’annonce bien.

18 points à 8/15 au tir, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive pour une première, et surtout 35 minutes de jeu qui témoignent à la fois du besoin de Choulet d’avoir un Sekou disponible, mais aussi et surtout de la forme du jeune joueur, qui semble prêt à faire décoller de nouveau sa carrière. “Rentrons, il pleut.”