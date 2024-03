On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Wizards ont encore montré leur appétit en matière de Draft…

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024

Bonne opération du jour – Wizards, Rockets, Jazz et Blazers

Avec leur seizième défaite de suite, les Wizards confirment qu’il faudra être très très très fort pour leur piquer le pire bilan de la saison. Une place sur le podium de la lose est quasiment assurée, la fin de saison va être succulente. Pour les Blazers il faudra encore batailler pour mériter un gros pick de Draft, mais la défaite – logique – de la nuit contre le Thunder est une bonne nouvelle, après une jolie bagarre tout de même. Idem pour les Rockets et le Jazz, auteurs eux aussi de belles batailles contre les Clippers et les Bulls, mais finalement – ô rage – défaits par leurs adversaires du jour. Le Jazz et les Rockets qui nous ont offert une bonne première partie de saison mais qui feraient peut-être bien d’opérer le virage du tanking histoire de préparer l’avenir plus sereinement.

Mauvaise opération du jour – Grizzlies

Un peu difficile à suivre ces Oursons. Quatorze défaites en seize matchs récemment, puis ces deux victoires de suite, pas essentielles on ne va pas se mentir. Les Grizzlies semblent un tout petit peu trop forts pour aller chatouiller le quintet des nullos (Spurs, Blazers, Hornets, Pistons, Wizards) et se dirigent tranquillement vers une sixième ou septième place à la Lottery. Par contre il va falloir se remettre à perdre, cordialement, la direction.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Pistons – Nets

1h : Pacers – Wolves

1h30 : Mavs – Heat

3h : Suns – Raptors

4h : Nuggets – Celtics

4h : Warriors – Bulls

4h : Kings – Spurs

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon