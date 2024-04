Après un Game 1 accroché et une balade dans le Game 2, le Thunder a gonflé les muscles en Louisiane pour prendre un avantage de 3 matchs à 0. Face à un Shai Gilgeous-Alexander dans un rythme de croisière et un Lu Dort déchaîné, les Pelicans n’ont rien pu espérer.

Dès les premières secondes du match, Jalen Williams doit regagner les vestiaires après avoir reçu un mauvais coup dans l’œil. Mais aucun problème pour le Thunder puisqu’un Cason Wallace qui n’a peur de rien le remplace au pied levé. Le premier quart-temps est toutefois sponsorisé par les savons de Marseille. Les Pelicans (8/22) comme OKC (8/21) ne parviennent pas à trouver leur adresse tandis que les pertes de balle s’accumulent.

Mais cela n’empêche pas NOLA d’afficher de belles intentions. Déterminés à dominer la raquette, les Pels et Jonas Valanciunas débutent agressifs au possible devant leurs fans. Ils jouent avec une pace très élevée, et les deux équipes se rendent coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Avec une entrée intéressante d’Aaron Wiggins, OKC termine néanmoins plus fort cet Acte III Scène 1.

CJ McCollum tosses the FULL COURT lob to Trey Murphy for the slam 💥

OKC-NOP Game 3 is underway on TNT pic.twitter.com/GLA3OHBfYY

— NBA (@NBA) April 27, 2024

Mais Jalen Williams revient sur le parquet au début du deuxième quart-temps, et ne met pas beaucoup de temps pour montrer qu’il a 10/10 aux deux yeux. Trois paniers rapides pour se présenter au Smoothie King Center, rapidement suivi par l’homme de la soirée.

Le MVP du jour a le prénom d’une spécialité nantaise et est toujours à 120% de batterie : on vous présente Lu Dort, pourtant bien réveillé. Trois bombinettes de loin à la suite pour initier un gros run, tout le monde le regarde bouche bée. En défense ? Il se faufile derrière vingt-mille écrans et plonge sur tous les ballons comme un affamé. J’ai essayé d’aller me chercher un verre d’eau pendant un temps-mort mais Dort m’a sauté dessus.

3 straight triples for Lu Dort in Game 3 on TNT 🎯🎯🎯 pic.twitter.com/mDWe9qXmsq

— NBA (@NBA) April 27, 2024

Presque dans son sommeil, Shai Gilgeous-Alexander commence aussi ses petits travaux. Lay-up sur lay-up, 3-points calibré quand il faut sauver une possession au buzzer, et toujours ce sentiment de calme et de maîtrise. Le meilleur scoreur du Thunder permet aux siens de caler un 16-2 en quelques minutes pour rentrer aux vestiaires avec 14 points d’avance, le Pelican a reçu un coup sur la tête et bat de l’aile.

Comme en début de rencontre, NOLA retrouve le parquet avec un bon état d’esprit, donnant beaucoup d’énergie sur les lignes de passes et pour contester les tirs. Malgré un petit réveil d’Ingram et McCollum pour remonter le score, la tâche semble ardue. Willie Green tente tout ce qu’il peut, gagne ses challenges, innove avec des cinq très small ball…. mais les Pels ne parviennent pas à exécuter.

Et exécuter, c’est le slogan dans l’Oklahoma. Shai (24 points, 8 passes, 4 interceptions), puis Jalen Williams (21 points, 9 rebonds) se succèdent comme des jeunes princes. Et quand Trey Murphy arrive tel une fusée pour aplatir Chet Holmgren, le rookie dit no-no-no. 4 contres dans le match, 11 dans la série, une protection d’arceau premium.

Chet Holmgren protects the paint with the denial ⛔️

OKC leads in the 3Q on TNT pic.twitter.com/9orm8JbzCY

— NBA (@NBA) April 27, 2024

Alors que l’adresse des Pelicans est en chute libre, le body language ne tarde pas à faire de même quand le Thunder s’échappe. Zion, sweat sur le dos, ne peut qu’observer les siens impuissant. Celui qui avait marqué 40 points pendant le play-in tournament face aux Lakers, avant de sortir sur blessure en fin de rencontre, a trop manqué à ses coéquipiers.

Dans l’histoire de la NBA, aucune équipe n’a jamais remporté une série après avoir été mené 3-0. Si les Pelicans auront l’occasion de sauver l’honneur pour éviter le sweep dans deux jours, mais la mission qualification semble bel et bien impossible.