Pour conclure cette deuxième journée des Playoffs 2024, les New Orleans Pelicans se déplacent chez le le leader de la Conférence Ouest en saison régulière, le Oklahoma City Thunder. Une rencontre à suivre à partir de 3h30, l’horaire parfaite pour accompagner votre insomnie.

Dans la passé récent de la NBA, les New Orleans Pelicans ont souvent été dangereux lorsqu’ils sont arrivés en position d’outsider lors d’une série de Playoffs. En 2018, ils avaient déchiré les Portland Trail Blazers 4-0 grâce à une défense étouffante de Jrue Holiday et Rajon Rondo sur Damian Lillard et C.J McCollum. Quatre ans plus tard, ils n’avaient pas été récompensés en dominant le plus souvent les Phoenix Suns, leaders de l’Ouest à l’époque, mais en s’inclinant sur le score de 4 à 2. Qu’en sera t’il en 2024 ?

Pour avoir des premiers éléments de réponse, rendez-vous ce soir à 3h30 puisque Brandon Ingram et ses copains se déplaceront au Paycom Center d’Oklahoma City pour tenter de récupérer directement l’avantage du terrain. Après deux matchs de Play-In, contre les Lakers et les Kings, ils arrivent sur cette série en rythme tandis que leurs adversaires n’ont pas joué le moindre match depuis dimanche dernier. Les Pelicans ont donc tout intérêt à imposer une grande intensité d’entrée pour faire vaciller leurs adversaires.

Sans Zion Williamson, la mission s’annonce bien sûr plus difficile, mais Willie Green et ses hommes ont prouvé contre Sacramento qu’en se reposant sur leur défense, ils pouvaient tout de même rester une équipe dangereuse. D’autant plus qu’entre Brandon Ingram, CJ McCollum ou encore Trey Murphy III, ils ne manquent pas de talent.

Mais en face, le Oklahoma City Thunder retrouve les Playoffs après trois ans d’absence, les fans risquent d’être en fusion. Surtout que l’équipe menée par Shai Gilgeous-Alexander a mis la manière pour y parvenir. Leaders de la Conférence Ouest, ils ont bâti une dynamique exceptionnelle et si certains trouvent cet effectif trop jeune, d’autres y voient une insouciance enivrante qui rappelle l’équipe de 2012.

Chet Holmgren, Jalen Williams et bien d’autres vont disputer leur premier match de postseason et l’objectif sera clair : montrer qu’ils peuvent briller à ce stade de la compétition également, montrer que la foudre peut frapper quatre fois au même endroit.

La fougue face au rythme, la polyvalence face à la défense, le nouveau favori face à l’outsider de toujours,… Le Thunder face aux Pelicans, ça commence cette nuit, à 3h30 du matin.