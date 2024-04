Elle est là, la dernière série de Playoffs de la Conférence Ouest. Le Thunder part à la conquête du Bayou dans sa quête de Finales NBA, la première série de Playoffs de ces deux équipes depuis un bon moment, alors qui gagnera la bataille de l’inexpérience ?

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

Sur la saison régulière, avantage 2-1 Thunder sur les oppositions directes. Aucun match à domicile n’a été remporté par les équipes quand elles se sont affrontées. Première remarque, on n’a pas vu d’énorme cartons offensifs individuels sur ces matchs, aucun joueur ne dépassant les 31 points sur ces trois matchs. Il faut dire que les deux équipes ont un scoring plutôt bien réparti en général, et en dehors du second match ayant eu lieu le 26 janvier, il n’y a pas eu de matchs très déséquilibrés entre les deux équipes.

La grosse mauvaise nouvelle pour les Pelicans : aucune nouvelle de leur meilleur joueur Zion Williamson, qu’on allait enfin voir en série de Playoffs pour la première fois. Finalement épargné par les blessures cette saison, atteignant la barre des 70 matchs disputés, on pensait que c’était la bonne pour Zion. Que dalle. Après plus de 40 points face à des Lakers qui tremblaient de peur, Zion s’est blessé au Play-in, et les dates complètes de son absence ne sont pas encore connues. Soyons réalistes, une qualification sans que Zion Williamson joue plusieurs matchs pour NOLA semble très peu probable. Il faudrait que Zion revienne très vite pour que les Pels aient une chance.

Zanos avait participé aux matchs 1 et 3 dans la saison régulière et avait été sur des moyennes de presque 25 points, 8 rebonds et 9 passes décisives, complètement essentiel à l’attaque des siens et contribuant tout de même bien en défense. Le joueur clé du Thunder sur la série, c’était bien sûr Shai Gilgeous-Alexander : 25 points, presque 6 rebonds, 7 assists et plus de 2 steals de moyenne sur les trois matchs, en étant à au moins 40% de réussite aux tirs à chaque fois. Voilà qui risque d’être un job parfait pour un certain ailier des Pelicans…

Herb Jones peut-il à lui seul semer la pagaille dans l’attaque du Thunder ?

L’une des trois meilleures attaques de la ligue rencontre une défense qu’on va considérer top 6. Pour être sympa. On le sait maintenant, les Pels ont toute la mobilité et la taille du monde à mettre face aux grosses attaques pénibles, et surtout un spécialiste, un défenseur en chef, un Marcel Desailly en puissance doublé d’un Paolo Maldini prime : Herbert Jones.

Herb Jones est l’un de ces défenseurs à la Matisse Thybulle dont l’impression visuelle est immédiate et l’impact indéniable tant il donne l’impression de pouvoir couvrir trois joueurs de NBA de manière satisfaisante en même temps. Plus que capable de complètement éteindre le meilleur attaquant de l’équipe adverse, il représente un challenge complètement casse-tête pour les coachs adverses. En effet, il est bien plus difficile de se préparer à une matchup face à un scoreur phénoménal plutôt qu’à un défenseur titanesque, tout simplement car on ne peut pas couvrir deux fois un défenseur ou bien l’empêcher d’avoir le ballon par exemple. Herb Jones peut être envoyé sur tous les forwards de la planète et sa mobilité rend les missions sur les guards très possibles aussi. Allez, on va dire que c’est un peu compliqué de le mettre sur des intérieurs trop massifs et puissants, mais ça tombe bien le Thunder n’en a pas. Il y en a des joueurs du Thunder qui vont subir les assauts répétés de l’ancien d’Alabama.

Car Herb Jones a cette capacité de complètement perturber, dissuader, embêter et démanteler toute une attaque. OKC compte beaucoup sur ses offensives pour gagner des matchs, jusqu’à quel point Herbert Jones pourrait être capable de faire dévisser ses adversaires d’Oklahoma en attendant d’avoir du renfort ? Réponse dans la nuit de dimanche.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Thunder – Pelicans, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 3h30

