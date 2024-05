Oh qu’elle est hypante cette série de Playoffs entre le Thunder et les Mavericks. Le premier seed de l’Ouest affronte le vainqueur de la division Southwest. Shai Gilgeous-Alexander et ses camarades se frottent au backcourt Luka Doncic-Kyrie Irving et sa bande de gardes du corps. Entre attaques de folie et défenses plus que capables, qui va ressortir de cet affrontement avec le billet pour les Finales de Conférence Ouest ?

Confrontations en saison régulière :

2 décembre : Mavericks – Thunder , 120-126

, 120-126 10 février : Mavericks – Thunder, 146-111

– Thunder, 146-111 14 mars : Thunder – Mavericks, 126-119

– Mavericks, 126-119 14 avril : Thunder – Mavericks, 135-86

Pour les oppositions de saison régulière, léger avantage Thunder. Dans un premier match sans Kyrie Irving ni Josh Green, le Thunder s’est payé le scalp des Mavericks grâce à une excellente adresse de loin (44%) et un apport du banc exceptionnel : 55 points de la part des remplaçants, toujours plaisant. Le deuxième round a été la seule occurrence où les Mavs se sont imposés face au jeune Thunder cette saison. Encore à domicile et sans Dereck Lively II, le duo Irving-Doncic combine pour 57 points, et c’est le banc des Texans qui s’illustre le plus ce coup-ci, avec 53 points, et ça fait +35 à la fin.

Pour les matchs à OKC, on commence avec une première victoire des hôtes, profitant bien de l’absence de Luka Doncic, qui – comme c’est bizarre – se ressent vachement. Les Mavs perdent 19 ballons, et dans un troisième match où les deux équipes shootent plutôt bien, OKC tire son épingle du jeu avec un scoring bien réparti. Plus de 10 points pour les 5 titulaires, 58 points pour le duo Shai Gilgeous-Alexander / Jalen Williams. Il n’y a pas grand chose à retirer du quatrième match qui est une râclée pour les Mavericks. Les blancs et bleus n’avaient plus rien à jouer et choisissent de reposer leur 5 majeur, tandis que le Thunder luttait encore de toutes ses forces pour la première place à l’Ouest (qu’ils obtiendront). +49 Thunder et pas vraiment d’enseignements à tirer de ce massacre.

La bonne nouvelle, avant d’aborder cette série de Playoffs, c’est que les infirmeries sont vides, en tout cas pour les joueurs majeurs. Les Mavs abordent ces demi-finales avec Olivier Maxence-Prosper, abonné au garbage time, en day-to-day. C’est le cas aussi de Tim Hardaway Jr., tandis que Maxi Kleber devrait probablement rater le reste des Playoffs. Pour le Thunder, tout le monde est en bonne santé, circulez, y’a rien à voir.

Le Thunder est sur un bilan de 3-1 sur la saison face aux Mavs, mais dans le seul match de la saison où Doncic et Kyrie jouaient, c’est bien les Mavericks qui se sont imposés, et pas d’un peu ! Le Thunder n’a donc pas vraiment de quoi être serein avant d’aborder cette match-up, même si leur premier tour de Playoffs face aux Pelicans sans Zion Williamson s’est bien mieux passé (4-0) que celui des Mavericks qui ont plus galéré (4-2) pour défaire de Clippers qui ne pouvaient pas compter sur Kawhi Leonard. Ces jours de repos en plus pour le Thunder pourraient bien faire une grosse différence sur la série.

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans (8) : 4-0

Game 1 : Thunder – Pelicans, 94-92

– Pelicans, 94-92 Game 2 : Thunder – Pelicans, 124-92

– Pelicans, 124-92 Game 3 : Pelicans – Thunder , 85-106

, 85-106 Game 4 : Pelicans – Thunder, 89-97

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) : 2-4

Game 1 : Clippers – Mavericks, 109-97

– Mavericks, 109-97 Game 2 : Clippers – Mavericks , 93-96

, 93-96 Game 3 : Mavericks – Clippers, 101-90

– Clippers, 101-90 Game 4 :Mavericks – Clippers , 111-116

, 111-116 Game 5 : Clippers – Mavericks , 93-123

, 93-123 Game 6 : Mavericks – Clippers, 114-101

Quel genre de dégâts Luguentz Dort est-il capable d’asséner au backcourt des Mavericks ?

Luguentz Dort est une prise à deux à lui tout seul. Luguentz Dort est un genre de tracteur-tondeuse John Deere avec de la mobilité latérale. Luguentz Dort mange probablement des noix sans retirer la coquille avant. Luguentz Dort est comparable à un Ben Wallace qui arpenterait les backcourts adverses en rôdant pour y semer une pagaille monstre. Luguentz Dort se débarbouille avec des alligators vivants le matin.

Messieurs-dames, est-ce que vous connaissez Brandon Ingram ? Laissez nous vous conter l’histoire de Brandon Ingram et Luguentz Dort. Brandon Ingram est l’ailier des Pelicans de New Orleans. 2m01, 2m21 d’envergure, ancien All-Star en plein prime athlétique, respecté à travers la ligue pour ses capacités de scoreur. Il entamait cette année sa deuxième campagne de Playoffs, après un premier exercice très réussi en 2022, où il a proposé 27 points, 6,2 passes et 6,2 rebonds de moyenne à quasiment 48% au tir dont 38% de loin sur 6 matchs.

Brandon Ingram a eu droit cette saison à une seconde chance en Playoffs, et il a croisé sur sa route Luguentz Dort, son 1m93, ses 2m04 d’envergure et son désir de nuire. Résultat ? BI finit la série avec des moyennes de 14,3 points, 3,3 passes et 4,5 rebonds à 34,5% aux tirs et 25% de loin. Il n’y eut que 4 matchs. Et ça, c’est l’effet Luguentz Dort. Faire passer le meilleur marqueur d’une équipe pour une vulgaire quatrième option.

Après un premier tour complètement hallucinant où il a été possiblement le meilleur joueur du Thunder, comment ne pas avoir les yeux rivés sur Luguentz Dort et sa défense étouffante ? Son énorme impact ne s’est pas ressenti dans ses statistiques individuelles, croyez-nous quand on vous dit qu’il s’est BIEN ressenti visuellement. Lu Dort va aborder une série de Playoffs où les deux meilleurs joueurs adverses sont sur le backcourt. Comment est-ce que Kyrie Irving et Luka Doncic vont arriver à se dépêtrer de la torture mentale et physique que va leur imposer Luguentz Dort sur cette série, c’est l’un des aspects qui risque d’être le plus intéressant à observer sur cette opposition de Playoffs.

Surtout que l’ailier du Thunder peut compter sur un autre Canadien morfale pour le soutenir dans ses plans de défense intimidante en la personne de Shai Gilgeous-Alexander, qui ne donne jamais sa part au chien quand il s’agit d’harceler sur les lignes arrières. On a hâte de voir ce que ça va donner.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Thunder – Mavs, à 3h30 dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai

Thunder – Mavs, à 3h30 dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai Game 2 : Thunder – Mavs, à 3h30 dans la nuit du jeudi 9 à vendredi 10 mai

Thunder – Mavs, à 3h30 dans la nuit du jeudi 9 à vendredi 10 mai Game 3 : Mavs – Thunder, à 21h30 samedi 11 mai

Mavs – Thunder, à 21h30 samedi 11 mai Game 4 : Mavs – Thunder, à 3h30 dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai

Mavs – Thunder, à 3h30 dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai Game 5* : Thunder – Mavs

Thunder – Mavs Game 6* : Mavs – Thunder

Mavs – Thunder Game 7* : Thunder – Mavs

*si nécessaire

