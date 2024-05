2-2 entre Mavericks et Thunder dans cette série de demi-finales de Conférence Ouest. Les jeunes d’Oklahoma City ont réussi à prendre un match à Dallas et reviennent sur leurs terres avec l’avantage du terrain récupéré. Le moment parfait pour Luka Doncic s’il veut taper du poing sur la table et rappeler sa place dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du monde. Des occasions comme ce Game 5, il n’y en aura pas 100.

En sortie d’un Game 4 où il a beaucoup déçu, Luka Doncic a encore quelques opportunités pour faire oublier certaines de ses récentes performances en Playoffs qui ont… pas mal déçu. Le lancer-franc crucial raté dans les toutes dernières secondes du match précédent est encore dans toutes les mémoires. En proie à une défense canadienne (Lu Dort en tête, sans oublier Shai Gilgeous-Alexander) des plus haletantes et physiques, le matador doit également composer avec une palanquée de blessures. Pas idéal pour se défaire du marquage élite de Luguentz Dort.

Luka Doncic and Lu Dort going at it 😤

(via @_abigaiiiil)pic.twitter.com/r0TGJSFJAS

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 14, 2024

Luka Doncic ne le cache pas, la défense mise en place sur lui par le Thunder le gêne. Énormément. Le Slovène l’a avoué en conférence de presse, il est dans les pires conditions possibles pour réussir :

“Je pense qu’aujourd’hui (le Game 4, ndlr.) a été l’un des matchs les plus durs que j’ai pu jouer de ma vie. Ils ont une équipe incroyable. Shai est un incroyable joueur, il a mené cette jeune équipe à la première position à l’Ouest, ce qui est à peine croyable. C’est dur parce qu’ils ont de grands joueurs, une grande alchimie, une grande équipe. Ça va être dur, il va falloir se battre jusqu’à la fin. J’ai beaucoup de respect pour Oklahoma.”

Les joueurs du Thunder, de leur côté, ont eu la réaction… qu’on n’attendait pas forcément d’eux. On le répète, mais voir une équipe si jeune, si inexpérimentée, réagir de la sorte à l’extérieur, ça impressionne. Ce Thunder a certes eu de la chance dans le money time, notamment avec le gros raté de Doncic sur lancer-franc, mais c’est une chance qu’ils ont su provoquer en restant dans le match dans les moments importants avant de prendre le lead au finish. La dimension offensive qu’est capable de rejoindre Oklahoma par moments, quand son leader Shai Gilgeous-Alexander est à son paroxysme, doit être saluée.

Genuinely one of the most impressive displays of shot making I’ve ever seen.

pic.twitter.com/mYXKCPtJSA

— Thunder Muse (@ThunderMuse_) May 14, 2024

Cette équipe est extrêmement sérieuse et n’est pas arrivée en haut de la Conférence la plus compétitive de la NBA pour rien. OKC s’est montré capable, même en Playoffs, d’enchaîner des phases offensives extrêmement sérieuses, tout en défendant avec beaucoup d’efforts et d’envie. La clé pour gagner des gros matchs et passer des tours. Après ce déplacement piégeux à Dallas, les joueurs d’OKC sont revenus sur leurs terres célébrés par leurs fans, avant de pouvoir préparer la rencontre à venir à la maison. Celui-là, le Thunder ne sera pas fâché de le disputer à domicile.

Thunder fans showing love, it’s nothing new 🫶 pic.twitter.com/7PR2kGTpWW

— OKC THUNDER (@okcthunder) May 14, 2024

Ce match à OKC sera forcément importantissime. On le sait, plus de 80% des équipes qui remportent le Game 5 quand la série est à 2-2 finissent par remporter cette dernière (135-26 dans l’histoire sur les séries en 2-2-1-1-1). C’est un match clé qui se prépare à OKC, reste à voir qui d’Oklahoma ou de Dallas décidera de le terminer avec plus de points que l’autre.