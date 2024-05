Les Knicks ne sont plus qu’à une victoire de leur première qualification en Finales de Conférence Est depuis 2000. Un parcours qui semble plus que jamais avoir solidifié la place de Tom Thibodeau sur le banc de New York.

Après avoir enchaîné les coachs au cours des années 2010, les Knicks ont enfin de la continuité sur leur banc. Tom Thibodeau – arrivé en 2020 – a emmené New York en Playoffs à trois reprises en quatre ans, avec une possible qualif’ en finale de conférence cette année. Ce n’est donc pas très surprenant d’entendre que la franchise de Manhattan souhaite le prolonger et surtout bien le rémunérer.

D’après Shams Charania (The Athletic), les Knicks devraient lui offrir une prolongation de contrat à long terme cet été, avec un salaire annuel avoisinant les 10 millions de dollars. Cela ferait de Thibs l’un des cinq coachs les mieux payés de NBA, derrière Steve Kerr (17,5 millions aux Warriors), Gregg Popovich (16 millions aux Spurs), Erik Spoelstra (15 millions au Heat), Monty Williams (13 millions aux Pistons), et à égalité avec Mike Budenholzer (10 millions aux Suns).

The Knicks are preparing to offer Tom Thibodeau a long-term extension this offseason approaching $10 million annually to remain their head coach, per @ShamsCharania on @RunItBackFDTV.

Thibodeau will be entering the final year of his contract next season in New York. pic.twitter.com/cS4OYA0Ynt

— Evan Sidery (@esidery) May 15, 2024

Ce serait une récompense bien méritée pour un coach qui a redonné certaines lettres de noblesse à la mythique franchise new-yorkaise. Défense, dureté, combat, voilà autant de valeurs qui caractérisent les Knicks sous Thibs, des Knicks que le Madison Square Garden kiffe tout particulièrement. Y’a une vibe années 1990 à New York actuellement, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Preuve qu’il est l’homme fort du vestiaire new-yorkais, Tom Thibodeau a récemment vu ses joueurs prendre sa défense quand certaines critiques le pointaient du doigt suite aux nombreuses blessures qui touchent actuellement les Knicks (Mitchell Robinson, OG Anunoby, Julius Randle, Bojan Bogdanovic). Réputé pour faire jouer ses meilleurs joueurs 48 minutes (soit tout le match) s’il le faut, Thibs est plutôt du genre à pousser ses gars jusqu’au bout en Playoffs. À tel point que la plupart des joueurs NBA ne veulent pas jouer pour Thibodeau. Mais dans le camp des Knicks, on défend la méthode Thibs, notamment Josh Hart.

Josh Hart BLASTS critics who believe Tom Thibodeau runs his players to the ground! 👀

“You expect ignorance when people have no idea what goes on in this building.”

What do you make of Hart's comments?! pic.twitter.com/QtNzcAykvm

— Knicks Fan TV 🏀🎥📺🏁 (@KnicksFanTv) May 14, 2024

Si Tom Thibodeau a ses défauts, il reste surtout un excellent coach qui a aidé à remettre les Knicks sur le droit chemin. Et ça, ce n’était clairement pas gagné au moment de son arrivée.

