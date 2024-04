OG Anunoby (Knicks) de retour dans les prochains jours ?

Plombé par des douleurs au coude pendant la majorité de la seconde partie de saison, OG Anunoby devrait être prêt pour les Playoffs. Le joueur a été autorisé à s’entrainer avec contacts et il devrait bientôt revenir dans le groupe de Tom Thibodeau.

Le début de parcours d’OG Anunoby chez les Knicks avait tout du conte de fées mais depuis la fin janvier, c’est devenu beaucoup plus compliqué pour l’ailier. Touché au coude, Anunoby n’a pu jouer que 3 des 30 derniers matchs de New York..

Si Julius Randle est définitivement out pour la saison, l’ancien des Raptors devrait lui bien être de la partie pour la campagne de Playoffs à venir. Selon les infos de Peter Botte du New York Post, OG Anunoby a reçu le feu vert des médecins pour jouer tous les entraînements avec contacts. Tom Thibodeau a confirmé que le joueur avait même participé à des 5v5.

Tom Thibodeau says OG Anunoby has been cleared for contact and has been playing 5-on-5. More from Thibodeau on Knicks’ cautious optimism regarding Anunoby: pic.twitter.com/sQXXwLKkrk

“OG se débrouille bien. Il se rapproche [du retour, ndlr]. Nous sommes optimistes, prudents mais optimistes.” – Tom Thibodeau

Cinquièmes à l’Est avec un bilan de 45 victoires pour 31 défaites, les Knicks auraient bien besoin d’Anunoby pour espérer faire un run en Playoffs. Son immense impact défensif sera crucial pour calmer les meilleurs scoreurs des équipes du Top 8. Offensivement, OG Anunoby devra aussi step up pour compenser la vingtaine de points que ne pourra pas apporter Julius Randle en postseason. Depuis son arrivée à Big Apple, OG Anunoby a fait office de porte-bonheur pour les Knicks. Sur les 17 matchs disputés par l’ailier sous le maillot bleu et orange, New York l’a emporté à.. 15 reprises !

Source texte : New York Post / SNY