OG Anunoby (Knicks) tout proche d’un retour

Après avoir explosé le Magic la nuit dernière, les bonnes nouvelles s’enchaînent chez les New York Knicks : OG Anunoby devrait rapidement retrouver les parquets si l’on en croit les dernières infos en provenance de Manhattan.

Après le retour de Jalen Brunson vendredi, c’est Anunoby qui est donc sur le point de quitter l’infirmerie.

D’après les médias new-yorkais Newsday et SNY, l’ancien joueur des Raptors a repris l’entraînement complet (en 5 vs 5 avec contact) chez les Knicks et évolue sans la moindre limitation. Autant dire que tous les feux sont au vert… ou presque. Avant de relancer Anunoby dans le grand bain, les médecins de la franchise veulent s’assurer qu’aucune douleur ne se manifeste suite aux entraînements. Si tout se passe comme prévu, l’ailier recevra très vite l’autorisation du staff médical.

Pour rappel, OG Anunoby n’a pas joué depuis le 27 janvier dernier, la faute à une blessure au coude qui a nécessité une opération.

Anunoby practicing, close to returning to Knicks

OG Anunoby has returned to full practice and has encountered no issues as he recovers from the surgical procedure he underwent on Feb. 8 to remove loose fragments from his right elbow. https://t.co/znEtWzJcm5

— Steve Popper (@StevePopper) March 9, 2024

Ayant un impact immédiat des deux côtés du terrain suite à son arrivée aux Knicks en janvier, OG Anunoby a beaucoup manqué à New York ces dernières semaines. Sans lui (mais aussi Julius Randle, Mitchell Robinson, et Jalen Brunson pendant quelques matchs), la bande de Tom Thibodeau a perdu 9 matchs sur 17. De quoi voir la concurrence à l’Est se rapprocher dangereusement, les Knicks (4e du classement) n’ayant actuellement que deux matchs d’avance sur les Sixers, 7e de la conférence.

New York va justement recevoir Philadelphie à deux reprises lors des prochains jours, dans des matchs qui vaudront cher dans la course aux Playoffs. OG Anunoby pourrait faire son retour lors de l’un d’entre eux. C’est en tout cas ce qu’on espère du côté de Penn Station.

___________

Sources texte : Newsday, SNY