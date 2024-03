Ben Simmons et les Nets, grand flou sur la suite

L’avenir de Ben Simmons n’a jamais été aussi incertain. L’Australien, qui ne retrouvera pas les parquets cette saison, entrera dans quelques mois dans sa dernière année de contrat avec Brooklyn, avec un bilan plus que contrasté.

La carrière de Simmons a basculé le 21 juin 2021, après un dunk refusé face à Atlanta. Depuis, Big Ben a enchaîné les galères et le pire c’est que ça ne s’arrête pas. Dans une franchise qui cherche à trouver des certitudes pour l’avenir, son cas est de plus en plus épineux. De quoi entraîner une fin précipitée ?

“Ben Simmons (lower back), is OUT for tonight’s game”

Ben Simmons est arrivé à Brooklyn à la trade deadline 2021-22, à la fois blessé physiquement mais aussi touché mentalement après plusieurs mois difficiles à Philadelphie. Ses premiers mois dans la banlieue de New York ont été marqués par du repos, du travail sur sa santé mentale puis une opération du dos en mai 2022.

Depuis, chaque saison régulière a été comme un boomerang. Un été marqué par le travail, un départ plein d’espoir et de bonnes intentions, mais un retour inlassable à la case départ. Encore raté. Quand c’est pas le dos c’est le genou, quand c’est pas le genou c’est le dos. Le mois d’octobre est souvent propice à l’optimisme, et l’Australien avait même déclaré ne pas s’être senti aussi bien depuis longtemps en début de saison. Mais chaque fin d’exercice a appelé des articles comme celui-ci.

The Ben Simmons Experience. What Jumps Out? pic.twitter.com/GRLKJIYsd3

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) March 7, 2024

Cette année, sa fin de saison prématurée – à cause d’une inflammation du nerf lombaire gauche – nourrit tout particulièrement les interrogations. Est-il possible que Ben Simmons ne parvienne pas à sortir de cette spirale de blessures ? Et dans ce cas, quelles conséquences pour sa carrière et pour sa franchise ?

“J’espère que son mental va bien. Je sais qu’être blessé n’est pas drôle du tout. J’espère donc qu’il va bien et qu’il se rétablira rapidement.” – Mikal Bridges, son coéquipier

Le constat est sans appel, et la liste d’absences ferait pâlir plus d’un CPE.

2021-22 : 0 match disputé, 82 manqués

2022-23 : 42 matchs disputés, 40 matchs manqués

2023-24 : 15 matchs disputés, 48 matchs manqués pour l’instant, 67 à la fin de la saison.

Au total, 57 matchs joués sur les trois dernières saisons et 187 fois “OUT”. Le corps a lâché l’athlète, le mental en prend un coup.

Son futur à Brooklyn en grand danger ?

Même si Ben a manqué 70% des matchs de son équipe depuis qu’il est arrivé à Brooklyn, il reste de loin le joueur le mieux payé de la franchise. L’Australien est actuellement dans la quatrième année d’un contrat de 180 millions de dollars sur cinq ans, et gagnera encore 40,3 millions lors de l’exercice 2024-25.

Traduction : Simmons pèse par son absence sur le parquet mais il pèse surtout dans les finances. La situation est donc très embêtante pour les dirigeants des Nets, qui n’ont pas beaucoup d’options concernant le Boomer.

Comme l’indique l’insider Brian Lewis du New York Post, la franchise de Brooklyn ne peut pas demander une Disabled Player Exception (enveloppe financière de la NBA permettant le recrutement d’un nouveau joueur après une grave blessure) puisque la date limite du 15 janvier est passée. Elle risque aussi d’avoir beaucoup de mal à transférer Simmons vu la situation sportive et contractuelle du garçon (cela devrait être plus facile l’an prochain, quand Simmons sera un contrat expirant). Pourquoi pas le couper et étaler son salaire sur plusieurs saisons (aka la “Stretch Provision”) ? Why not, mais ça pénaliserait financièrement les Nets sur la durée. Enfin, on voit mal Ben accepter toute proposition de buyout sachant qu’il a encore un sacré pactole à récupérer.

En tout cas, il est possible que l’Australien puisse ne plus jamais porter l’uniforme des Nets dans sa carrière.

Ben Simmons' latest injury ends his season — will it be the end of his #Nets career? https://t.co/IOJCbIuWPx via @nypostsports

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) March 7, 2024

En attendant de voir si Simmons possède encore un avenir à Brooklyn, le plus important reste sa santé.

Les dernières déclarations de l’équipe évoquent la recherche “d’un plan d’action qui lui offrira les meilleures chances d’une santé durable à long terme”. Kevin Ollie, le coach des Nets, n’a pas souhaité s’exprimer trop longuement à propos d’une potentielle opération ce printemps.

“Je ne vais pas spéculer là-dessus. Je prie simplement pour qu’il revienne en bonne santé. […] Je veux qu’il croit en ses capacités de revenir le Ben Simmons que nous connaissons tous.”

Si les Nets ont bien un enseignement à tirer sur le cas Ben Simmons, c’est la constante absence de certitudes. Pour l’heure, difficile de savoir si le processus de guérison du joueur implique une nouvelle opération. Certains spécialistes y pensent selon l’insider Brian Lewis, mais l’état du dos de l’Australien reste flou.

Flou, comme l’avenir de Ben Simmons aux Nets. L’horloge tourne pour Big Ben à Brooklyn et la franchise doit désespérément aller de l’avant. Le reverra-t-on un jour sous le maillot noir et blanc ?

Sources texte : New York Post, Basketball Reference