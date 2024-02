Un an après son trade de Brooklyn à Dallas, Kyrie Irving (36 points) n’a pas manqué ses retrouvailles avec le public du Barclays Center. Bien aidé par un grand Luka Doncic, Uncle Drew repart de son ancienne antre avec la victoire.

Pour les stats du Irving-ico, c’est par ici.

Soir de retrouvailles au Barclays Center entre Kyrie Irving et les Nets. Pour l’occasion, on se demandait quel serait l’accueil réservé au All-Star. Pas de vidéo hommage de la franchise mais simplement un message souhaitant un bon retour. Sans surprise, quelques huées ont accompagné chaque possession du meneur durant toute la soirée mais on n’était pas non plus dans un environnement hostile.

Le meneur a d’ailleurs vite changé les sifflets en “oh” d’admiration avec 9 points rapides pour mettre Dallas en tête dont quelques sucreries qu’il a en magasin (reverse lay up, finition acrobatique avec ou sans la planche etc). Kyrie régale, Luka Doncic ne force pas, les Mavs se baladent au Barclays Center dans un match avec peu de suspense. Uncle Drew est déjà à 21 points à la pause et son équipe est en démonstration (+18).

Feelin’ good in the Barclays Center 👌 #MFFL | @dallasmavs on @BallySports 📺 pic.twitter.com/Qaz3sGAQHz

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) February 7, 2024

Au retour des vestiaires, Brooklyn montre enfin un peu de révolte derrière un bel effort collectif mais Dallas a réponse à tout. Quand ce n’est pas Kyrie Irving, c’est Luka Doncic qui est là. Le Slovène s’était fait petit pour laisser la lumière à Kyrie en première période et le voilà qui chauffe au scoring à son tour. 14 points sur le seul troisième quart-temps pour Luka Magic pour garder les Nets à bonne distance. Une nouvelle soirée à gros chiffres pour la superstar texane (35 points, 18 rebonds, 9 passes).

LUKA DONCIC FROM STATEN ISLAND 😱#MFFL | @dallasmavs on @BallySports 📺 pic.twitter.com/GMZtGdp9Ui

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) February 7, 2024

Les Nets continuent leur match de trainard avec Mikal Bridges qui monte petit à petit en température dans le money time. Brooklyn revient à seulement 6 points à 5 minutes de la fin mais ce diable de Kyrie Irving est encore là pour envoyer deux missiles de suite à 3-points. Brooklyn tente un baroud d’honneur mais les hommes de Jacque Vaughn partent de trop loin et Dallas ne tremble pas pour finir le boulot. Retrouvailles victorieuses pour Uncle Drew.