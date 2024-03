Luka Doncic sur Kyrie Irving : “C’est le Batman, et je suis Robin”

Tout roule à Dallas en cette fin du mois de mars. Retour à la sixième place avec un cinquième succès de rang, de quoi pousser Luka Doncic à déclarer sa flamme à son coéquipier, Kyrie Irving, après la victoire à Sacramento.

Souvenez-vous, il y a treize mois, quand beaucoup doutaient de la compatibilité entre le Slovène et l’ancien numéro 1 de draft. Il faut dire que les premières semaines de Kyrie Irving au Texas n’avaient pas été très concluantes, avec une sortie prématurée sans même passer par la case Play-In.

Cette année, le son de cloche est différent. Certes, les résultats ont pu être en dent de scie au fil de la saison, notamment la faute à un effectif jamais au complet, mais depuis début mars, les Mavs sont l’une des équipes les plus en forme de la ligue, avec 9 succès sur les 10 dernières rencontres.

“C’est le Batman, et je suis Robin. Non, c’est juste un mec extraordinaire. L’avoir, vous savez, dans notre équipe, c’est génial. C’est une personne formidable, nous nous entendons tellement bien, l’alchimie est vraiment bonne en ce moment”

Luka Doncic on the duo of him and Kyrie:

“He’s the Batman, I’m the Robin.” pic.twitter.com/g0Ri3eXMej

— Kyrie Center (@kyriecenterig) March 27, 2024

Un problème entre Luka Doncic et le partage de la lumière ? Non mon général, bien au contraire. Le sourire éclatant du candidat MVP en témoigne, le groupe vit bien. Il respecte ses aînés, distribue des caviars et des compliments tout en restant le meilleur joueur sur le parquet. C’est un Robin très premium si vous voulez notre avis.

Kyrie Irving n’était jamais autant monté au dunk que cette saison. Y a-t-il quelque chose que Luka ne sait pas faire ?

KYRIE THROWS DOWN THE LOB FROM LUKA 😤

Jazz-Mavs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/Xc5yr7KUoO pic.twitter.com/kqFE8lQ7OL

— NBA (@NBA) March 22, 2024

S’il faudra évidemment confirmer en Playoffs, les Mavs respirent une sacré confiance. Quand la superstar se la joue aussi humble, difficile de voir une potentielle source de conflit. La forme étincelante de Kyrie n’empêche pas son partenaire d’enfiler les costumes de passeur ou de rebondeur, tout en restant capable de scorer à volonté.

Cette saison, Robin et Batman affichent respectivement 33,9 et 25,3 points de moyenne. De quoi faire régner l’ordre à Gotham.

Source texte : Bebasket