Dans un match entre deux équipes avec des ambitions de Playoffs, les Dallas Mavericks se sont fait un peu peur à Miami mais n’ont pas craqué. Dans le sillage de la paire Doncic – Irving, le festival offensif des Texans en première mi-temps leur a permis de prendre le meilleur sur le Heat (92 – 111).

Que se passe-t-il dans la tête d’un joueur qui affronte Dallas ces temps-ci ? Quand il regarde la difficulté des tirs pris par Luka Doncic, il doit se dire que c’est sacrément gonflé. Quand il les voit rentrer trois fois sur quatre, il fronce sûrement les sourcils. Mais quand le Slovène sort cinq minutes et que Kyrie se met à faire exactement la même chose, le staff médical s’empresse de fournir les boîtes de Dolipranes.

Ce petit scénario résume la première mi-temps, pendant laquelle le duo magique a littéralement éventré la défense des Floridiens, avec notamment un mouvement de balle est sublime dans les premières minutes.

Le Heat reste toutefois au contact grâce à son adresse extérieure, et pense respirer un peu quand le meneur prend sa troisième faute dans les six premières minutes. Mais évidemment, c’est le moment choisi par Irving pour sortir de sa boîte. À base de bonbons en tout genre, dont un buzzer smooth à souhait, Uncle Drew propulse les Mavs en tête.

Kyrie Irving shows off an array of moves to beat the shot clock buzzer in the 1st quarter! 🚨😲

DAL-MIA on ESPN pic.twitter.com/3jcxH4odrZ

— NBA (@NBA) April 11, 2024

Dans le second quart-temps, la déferlante de trois-points met un gros coup derrière la tête de Miami. Irving en tête (5/6), les Mavs affichent une réussite à 11/23 du parking à la pause. Alors que Maxi Kleber, PJ Washington et Daniel Gafford se relaient en défense et multiplient les contres, le lead grimpe au-dessus des 20 points. Le pivot termine d’ailleurs la rencontre à 5/5 au tir, lui qui est lancé sur une nouvelle série de 22 paniers consécutifs.

Mais si le Miami Heat a bien une qualité, c’est sa résilience. Malgré les soirées difficiles de Jimmy Butler et Bam Adebayo, Tyler Herro (21 points, 7 rebonds, 6 passes) est en vue offensivement alors que les shoots des Texans ne rentrent plus, et un énorme Kevin Love (10 points dans le troisième quart-temps) fait douter un temps le groupe de Jason Kidd.

Même si l’avance a fondu de 25 à… 8 petits points, les visiteurs haussent le ton pour éviter le come-back. Entre deux douceurs main gauche de Kyrie, la défense se resserre et ferme l’accès au cercle. La match est plié à cinq minutes du terme.

Ball movement 🤌 pic.twitter.com/tCbzOXSSVx

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 11, 2024

Au-delà d’un Doncic en quasi triple-double (29/9/9), Kidd peut remercier les matchs pleins du supporting cast. Les Dallas Mavericks remportent leur cinquième rencontre consécutive et leur 50è match de la saison, en ayant déjà la tête aux Playoffs et aux Clippers.

Pour le Heat, cette défaite les condamne presque à passer obligatoirement par le play-in. Il faudra cette année encore un énorme run pour Jimmy Butler et sa bande pour avancer en post-season…