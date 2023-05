Kyrie Irving, Christian Wood et… Khris Middleton : l’intersaison annoncée mouvementée des Mavericks

Sortis par la toute petite porte d’une fin de saison régulière sans suite, les Mavericks édition 2022-23 ont littéralement choke. Et en NBA, qui dit « échec d’un groupe » dit très souvent « réaction des dirigeants ». L’intersaison a commencé. Le temps n’a pas le temps pour donner du temps au temps.

Paroles, paroles et paroles.

Les rumeurs qui vont vous être présentées proviennent d’un gros dossier signé Tim Cato, pour The Athletic. Le 5 février dernier, Kyrie Irving monte dans un avion en direction de Dallas. Le plus talentueux des platistes raccroche le wagon Dallas au beau milieu d’une saison très disputée à l’Ouest. La franchise texane compte “seulement” 28 victoires pour 26 défaites et siège à la 6e place de sa conférence. Uncle Drew est désormais dans le coup, le déclic est instantané : le groupe de Jason Kidd finit la saison régulière par dix victoires… pour 18 défaites. Zou, les Mavericks sont en vacances dès avril, douze mois après la finale de conférence perdue contre Golden State. Sacré contraste.

On ouvre le classeur « Intersaison 2023 », titre Arial black en tête de première page : Kyrie Irving agent libre. L’octuple All-Star ne sera plus sous contrat avec les Mavericks en juillet. Sachant que Nico Harrison – le GM de Dallas – a lâché Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, un premier tour de draft, deux intendants et une agente de sécurité à Brooklyn, autant que ce soit pour conserver Kyrie Irving plus de deux semaines. Ouf général : d’après The Athletic, « les Mavericks restent optimistes quant à leur capacité à resigner Irving cet été ». La relation de longue date entre le joueur et Nico Harrison – qui a bossé avec Irving chez Nike – pourrait faire pencher la balance du bon côté. Et si Kyrie se voit proposer un contrat max par Dallas (très probable), son salaire sur la saison 2023-24 avoisinerait… les 46,9 millions de dollars.

« J’aimerais qu’on puisse continuer ensemble [lui et Kyrie Irving, ndlr], tu sais, l’alchimie, la relation, ça ne se fera pas en un jour, ni en une semaine. C’est donc un processus de construction, mais j’aimerais bien continuer avec lui, oui. » – Luka Doncic

La franchise texane perçoit en cette potentielle prolongation la première étape d’une refonte significative. La perte de Jalen Brunson à l’été 2022 a fait mal. La saison passée, les Mavericks se sont hissés en finale de conférence notamment grâce au boulot et la complémentarité du tandem Luka Doncic – Jalen Brunson. Mais c’est un an plus tôt, à l’intersaison 2021, que Dallas a foiré son coup. Selon The Athletic, les Mavericks avaient la possibilité de le prolonger pour 55 millions de dollars sur quatre ans. Ils ne l’ont pas fait. Zou, deux ans plus tard, le gnome accepte le pont d’or des Knicks (104 millions sur quatre ans).

Ce n’est pas très cartésien, mais à Dallas, le « si on avait prolongé Brunson… » est encore dans toutes les têtes. Le départ du meneur a condamné la saison des Mavericks bien avant le mois d’avril. Toujours selon The Athletic, un élément de l’équipe aurait directement qualifié cette saison de « put*** de désastre », tandis qu’un joueur – au buzzer du dernier match de la saison contre San Antonio – aurait mis de côté ses leçons de media training : « Je suis heureux que ce soit terminé ». Dommage que l’honnêteté ne qualifie pas en Playoffs. Ajoutez à cela la très récente actualité de Jalen Brunson, qui vient de souiller les Cavaliers en quasi solitaire, et admirez le tableau d’un Dallas abîmé, vexé, qui ne demande qu’à oublier son ex et passer à autre chose.

De son côté, Kyrie Irving n’a pas parlé aux médias à la fin de la saison régulière. Son silence lui va si bien, en premier symptôme du moins anticipable des génies. À dans trois semaines pour son annonce de départ à Atlanta.

Seconde page du dossier « Intersaison 2023 », Christian Wood, symbole de l’incohérence dans la préparation de la régulière écoulée. En sous-marin, Adam Pensack – agent de l’ailier-fort de 27 ans – a lancé « une campagne agressive auprès des médias pour que son client soit considéré comme un All-Star ». À la simple lecture de ses statistiques (16.6 points à 52% au tir et 7.3 rebonds), on devine que Jason Kidd n’a pas fait de lui sa deuxième option offensive. Ni sa troisième en fait : Christian Wood a disputé 67 matchs cette saison… dont seulement 17 dans la peau d’un titulaire. Agent libre cet été, The Athletic confirme qu’il « ne devrait pas revenir à Dallas ». Beau gâchis ça.

Les priorités de Dallas ? Des joueurs capables de « défendre et de prendre des rebonds », a indiqué Nico Harrison lors de son interview de fin de saison. C’est vrai que ce n’est pas la forme dans la peinture : Dwight Powell est agent libre dans deux mois, Maxi Kleber (32 ans) s’est fait opérer aux ischios-jambiers à la mi-saison, et JaVale McGee – recruté à l’intersaison 2022 pour 20 millions sur trois ans – est sous-utilisé par Jason Kidd. Selon The Athletic, les Mavericks envisageraient d’échanger Tim Hardaway Jr. depuis deux ans et pourraient enfin appuyer sur le bouton. Dans leur viseur, Khris Middleton et Deandre Ayton. Il faudra toutefois attendre cet été pour savoir si l’intérêt est mutuel.

Source texte : The Athletic