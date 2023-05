En arrachant leur qualification à Sacramento dimanche, les Warriors ont décroché leur ticket pour les demi-finales de Conférence Ouest, où ils croiseront la route des Lakers dans un choc que toute la planète basket attend. Un choc symbolisé évidemment par le duel LeBron James – Stephen Curry, ces deux visages de la NBA qui s’affronteront pour la cinquième fois dans une série de Playoffs après les quatre Finales de 2015 à 2018. Retour sur ces confrontations qui ont marqué la dernière décennie.

ACTE I : NBA FINALS 2015

2015, c’est l’année où les Warriors du MVP Stephen Curry prennent la ligue d’assaut grâce à de grosses banderilles à 3-points et un collectif léché sous les ordres de Steve Kerr. 2015, c’est aussi l’année où LeBron James joue sa première saison avec Kyrie Irving et Kevin Love à Cleveland. Résultat : les deux équipes se retrouvent en Finales NBA.

Une finale que le King dispute sans K-Love, blessé à l’épaule dès le premier tour des Playoffs (merci Kelly Olynyk), puis sans Kyrie, touché au genou à la fin du Game 1 à Golden State. Cela oblige LeBron à se démultiplier pour tenter de maintenir les chances de titre de son équipe. Et il va vraiment se démultiplier : 35,8 points, 13,3 rebonds, 8,8 passes, 1,3 interception en 46 minutes de moyenne sur l’ensemble de la série pour James, tout simplement monstrueux.

Le problème, c’est qu’en face le collectif des Warriors est fort, très fort. Et quand la meilleure équipe de saison régulière est en difficulté, elle sait s’adapter. Dans le Game 4 à Cleveland, alors que les Cavs mènent 2-1, Steve Kerr décide de jouer petit en mettant Andre Iguodala dans le cinq majeur à la place du pivot Andrew Bogut. Objectif : fluidifier le jeu de Golden State et amener un défenseur supplémentaire sur James. Cela libère les Warriors, pas mal gênés par la défense physique de leur adversaire sur le début de série. Cela libère notamment Stephen Curry, initialement perturbé par la teigne Matthew Dellavedova avant de sortir une véritable masterclass (37 points, 7/13 de loin) dans le Game 5 de la série à Oakland.

Les Warriors finiront par remporter la finale sur les terres de LeBron James en six matchs, avec Andre Iguodala nommé MVP de la série devant… LeBron. Le début d’une rivalité historique.

The 2015 NBA Finals had it all 🍿 pic.twitter.com/aOxjb1eZcd — ESPN (@espn) May 13, 2020

ACTE II : NBA FINALS 2016

L’année suivante, Warriors vs Cavaliers, on y retourne. Cette fois-ci, Cleveland possède son Big Three au complet, mais Golden State semble encore plus fort que la saison précédente après une régulière historique à 73 victoires. Cela se confirme assez vite, les Dubs gagnant facilement les deux premiers matchs à l’Oracle Arena (+15 et +33) avant de remporter le Game 4 à Cleveland pour prendre un avantage de 3-1 dans la série.

Sauf que c’est exactement à ce moment-là que cette série va basculer.

Suspendu par la NBA après la quatrième manche pour avoir chatouillé les testicules de LeBron James, Draymond Green regarde le Game 5 depuis le Oakland Coliseum (stade de baseball) situé juste à côté de l’Oracle Arena. Les Warriors ont mis le champagne aux frais mais LeBron et Kyrie Irving mettent une clim énorme à l’intérieur de la salle californienne : 41 points pour le premier, 41 pour le second, et une victoire pour les Cavs qui ramène la série à Cleveland. La suite ? Elle est historique.

La bande du King fait le boulot à la maison pour forcer un Game 7 à Oakland. Les Dubs sont dans le dur et commencent à douter. Comme un symbole, Stephen Curry est en difficulté, lui qui a été expulsé dans le Game 6 après avoir commis six fautes et balancé son protège-dents. Il se fait même trashtalker par James après un contre. Pas au mieux physiquement (il revient d’une blessure au genou subie au début des Playoffs), le Chef passe également au travers de la manche décisive avec seulement 17 points à 6/19 au tir. Une fin terrible après une saison en mode MVP unanime.

Pendant ce temps-là, LeBron écrit sa légende en lâchant un triple-double (27-11-11) et probablement la plus grande action de sa carrière, un contre mythique sur Andre Iguodala. Kyrie Irving finira lui les Warriors en plantant un énorme 3-points sur la tête de… Curry. 4-3 Cleveland. Pour la première fois de l’histoire, une équipe est revenue d’un déficit de 3-1 en Finales NBA. Pour la première fois de leur histoire, les Cavaliers sont champions NBA.

Meilleur marqueur, rebondeur, passeur, intercepteur et contreur de la série (au sein des deux équipes confondues), LeBron James prouve qu’il est toujours le King de la NBA. Désolé Stephen Curry.

ACTE III : NBA FINALS 2017

Jamais deux sans trois. En 2017, les Cavaliers de James et les Warriors de Curry se retrouvent une nouvelle fois sur la plus grande des scènes. Du classique donc, à un détail près : Kevin Durant porte désormais le maillot de Golden State. L’ancienne superstar d’Oklahoma City a effectivement rejoint les Dubs à l’intersaison 2016, un mois après avoir été éliminé par les Warriors en Playoffs et trois semaines après la défaite de GS contre Cleveland en Finales NBA.

Dans une série qui réunit les plus grands talents du basket NBA (LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kevin Love, Draymond Green, Gérard Smith), on atteint des sommets en matière de niveau de jeu, mais la dream team de Golden State est trop forte pour la bande de LeBron James. Ce dernier, malgré un triple-double de moyenne sur la série (plus de 33 points, 12 rebonds et 10 passes !), voit les Warriors s’imposer 4-1 derrière un énorme Kevin Durant. KD réalise une série monstrueuse pour porter les siens vers le titre, lui qui marque notamment le tir décisif dans le Game 3 pour enfoncer Cleveland.

Dans l’ombre de Durant, Stephen Curry réalise lui aussi une superbe série avec 27 points de moyenne, 8 rebonds, plus de 9 passes et 2 steals. Sa volonté de partager la lumière avec KD dans son équipe de Golden State est récompensée par un deuxième titre NBA, le tout après avoir réalisé la meilleure campagne de l’histoire de la Ligue en Playoffs (16 victoires pour 1 défaite).

Stephen Curry was unstoppable in the 2017 NBA Finals 🔥

pic.twitter.com/oGmQ3dEUmZ — Blue Man Hoop (@BlueManHoop) May 3, 2020

ACTE IV : NBA FINALS 2018

Avant le début des Finales NBA 2018 entre Cleveland et Golden State, pratiquement personne ne mise sur les Cavaliers de LeBron James. Ce dernier, qui a porté presque à lui tout seul les Cavs vers le titre de champion de l’Est, ne possède plus Kyrie Irving à ses côtés (transféré aux Celtics à l’été 2017) et la production de son coéquipier Kevin Love est en baisse. En face, il y a toujours cette fameuse armada : Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green.

Le temps d’un match, LeBron James permet aux fans de Cleveland de rêver. Le King marque 51 points dans le Game 1 à l’Oracle Arena et est tout près de réaliser un énorme exploit. Mais c’est sans compter sur le génie de J.R. Smith, auteur d’une grosse boulette en fin de match, et un Steph Curry bien clutch. Les Warriors s’imposent finalement en prolongation 124-114 derrière les 29 points de Curry pour prendre un avantage de 1-0 dans la série. De quoi faire rager LeBron, qui frappe dans un tableau blanc après le match, se blessant à la main. Cleveland ne s’en remettra jamais.

Le champion en titre domine assez facilement les Cavaliers pendant le reste de la série, série qui se termine avec un gros coup de balai 4-0. Stephen Curry – qui est passé au travers de son Game 3 – laisse encore une fois le trophée de MVP à Kevin Durant, auteur d’un nouveau shoot décisif dans la troisième manche à Cleveland, comme l’année précédente. Mais l’essentiel est ailleurs pour Curry. Avec 37 points dans le Game 4, il a aidé Golden State à remporter un troisième titre en quatre ans, faisant entrer les Warriors dans la catégorie des dynasties NBA.

This interaction between Bron, Steph and Klay in the 2018 NBA Finals 👀 Warriors-Lakers gonna be a movie 🍿 pic.twitter.com/DUuMFUSBPw — Bleacher Report (@BleacherReport) May 1, 2023

BONUS : PLAY-IN 2021

En 2021, LeBron James – alors champion en titre et dans sa troisième année chez les Lakers – croise Stephen Curry à Los Angeles dans la première édition du play-in tournament (tel qu’on le connaît aujourd’hui). Le vainqueur décroche son ticket pour les Playoffs, le perdant doit jouer un deuxième match pour espérer se qualifier.

Le collectif des Warriors, qui tourne évidemment autour de la menace Curry, fait la loi durant la première période mais les Lakers du duo LeBron James – Anthony Davis réagissent en seconde pour recoller à Golden State. Cela pose les bases d’une fin de match épique qui va enflammer le Staples Center malgré une affluence limitée pour cause de COVID.

Alors que le score indique 100-100 dans la dernière minute du quatrième quart-temps, LeBron hérite du ballon à la fin d’une possession chaotique pour les Lakers. C’est alors qu’il décide de dégainer loin derrière la ligne à 3-points, mais juste devant le meilleur shooteur de l’histoire Stephen Curry. Bang, ça fait ficelle ! Touché à l’œil après un contact de Draymond Green un peu plus tôt dans le match, le King fait basculer la rencontre en faveur des Lakers, qui résistent aux 37 points de Curry.

“Après avoir reçu un doigt dans l’œil, je voyais trois paniers différents, alors j’ai tiré dans celui du milieu. Et merci c’est rentré” déclarera LeBron après le match.