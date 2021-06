Et si Draymond Green n’avait pas été suspendu en 2016 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

L’Enquête TrashTalk du jour nous emmène en 2016, lors des Finales NBA exactement. Les Warriors sortent d’une incroyable saison régulière avec 73 victoires mais vont choke salement après avoir mené 3-1 lors de cette inoubliable série. La suspension de Draymond Green pour le match 5 est considéré comme le grand tournant du comeback des Cavs qui parviendront à rester en vie à l’Oracle Arena avant de forcer un Game 7 décisif à Oakland. Qu’en aurait-il été avec l’ami Draymond sur le parquet ? Pourrait-on parler de la meilleure dynastie de l’histoire de la NBA en cas de victoire des Dubs en 2016 ? La saison 2016 de Stephen Curry pourrait-elle être considérée comme la meilleure all-time ? Les hommes de Steve Kerr auraient-ils remporté les titres de 2017 et 2018 pour réaliser un quadruplé historique ? Kevin Durant aurait-il rejoint les champions en titre lors de la Free Agency 2016 ? Ça fait énormément de questions et il y en a encore tellement d’autres à aborder. Allez, on envoie l’enquête !