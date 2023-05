Avec un genou qui grince depuis la série contre Brooklyn, Joel Embiid a manqué le Game 1 de la demi-finale de Conférence Est contre les Boston Celtics. Côté Sixers, on se demande quand est-ce que va revenir le patron : ça sent bon, les nouvelles sont apparemment “optimistes”.

Porté par un James Harden très en feu, Philly a frappé un grand coup hier soir en empochant le Game 1 au TD Garden. Sans la présence de Joel Embiid, on ne donnait pourtant pas cher de leur peau avant le début des joutes. Désormais, la question est de savoir si Jojo pourrait quitter l’infirmerie et tenir son rang pour le Game 2. D’après Adrian Wojnarowski… à cœur vaillant rien d’impossible (peut-être).

« Il y a eu une amélioration et on m’a dit que Joel Embiid pourrait faire son retour pour le deuxième match. » – Adrian Wojnarowski

Tout est au conditionnel : optimisme ou feu de paille côté Sixers ? En tout cas, le retour de Joel ferait le plus grand bien pour remettre de la pression intérieure sur les Celtics et libérer des espaces au reste de l’équipe. Harden ne pourra pas coller 45 points tous les soirs. Les Nets sont bien sympas, mais là il faut sortir les muscles. Gagner demain soir, c’est mener 2 à 0 et revenir à la maison certains des forces qui composent l’équipe de Doc Rivers. Au passage, le MVP de la saison régulière sera révélé cette nuit, vers 1h du matin. Et comme on sait que le Camerounais est parmi les grands favoris, pas sûr qu’il souhaite célébrer son prix en hoodie Balenciaga.

Les fans des Sixers croisent les doigts pour ce Game 2 qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h. Bon et si ça ne le fait pas, James Harden pourra toujours rester coincé en 2018, auquel cas Joel pourra se reposer au thalasso du coin tout en programmant son retour pour la troisième manche.

Source : ESPN / Adrian Wojnarowski