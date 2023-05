Celtics – Sixers (115-119) : sans Joel Embiid, Philadelphie l’emporte à Boston !

Toujours privés de Joel Embiid mais avec un James Harden vintage et intenable, les Sixers font le gros coup en allant gagner à Boston ! (119-115) Les Celtics se retrouvent déjà sous pression.

On s’attendait à une série palpitante entre Celtics et Sixers et ce Game 1 n’a pas déçu nos espoirs. Quel match, quel finish, quel scénario. L’absence de Joel Embiid pouvait faire craindre le pire pour les Sixers mais les joueurs de Pennsylvanie sont venus avec le couteau entre les dents à Boston.

Pas de Jojo ? Pas grave, James Harden va réenfiler son costume de pyromane et nous ressortir un numéro vintage version Houston Rockets 2018. Parfait au scoring, la barbe la plus célèbre de NBA régale dès l’entame de match.

WHAT A START FOR JAMES HARDEN 😤 12 PTS on 5-5 FG pic.twitter.com/tCHQ3WXV2S — Bleacher Report (@BleacherReport) May 1, 2023

En face, Boston profite de l’absence d’Embiid pour attaquer la raquette et ça marche. Jaylen Brown prouve qu’il pourrait être MVP en ne jouant que les premiers quart-temps. La rencontre est rythmée, bien aidée il est vrai par le faible nombre de coups de sifflet (seulement 2 lancers à la mi-temps !). Au jeu des attaques survoltées, ce sont les Celtics qui s’en sortent le mieux avec un Jayson Tatum tout simplement injouable dans le second quart-temps (18 points). Philly ne panique pas et grignote son retard, notamment grâce à un très bon De’Anthony Melton en sortie de banc.

Si l’adresse des Celtics est folle, les pertes de balle empêchent les leprechauns de vraiment s’échapper. Il n’y a que trois points d’écart à la pause. 66-63 Boston

Les Sixers sentent qu’il y a un coup à faire ce soir et ils ne lâchent pas le fight. Boston continue de perdre des ballons alors que Tyrese Maxey sort de sa boîte pour soutenir un James Harden toujours aussi chaud. Philly reprend le lead. Heureusement pour les Celtics, Tatum (encore lui) et l’excellent Malcolm Brogdon (20 points en sortie de banc) sont là pour recoller. Égalité avant d’attaquer le money time, on tient notre match à suspense !

Et ce dernier acte alors ? Haletant, incroyable. Les deux équipes se rendent coup pour coup avec un James Harden qui continue de flamber avec Tyrese Maxey tandis que Jaylen Brown retrouve des couleurs en fin de match. Petit à petit, le money time semble tourner en faveur des Celtics. Les soldats Smart et Horford sont particulièrement précieux mais la fin s’annonce beaucoup moins joyeuse pour les joueurs au maillot vert.

Devant de 3 points à 1m30 de la fin, Boston va déjouer totalement. Paul Reed inscrit deux lancers avant que Malcolm Brogdon s’offre une place de choix dans le prochain Shaqtin’ A Fool en lançant… Tyrese Maxey seul en contre-attaque. Philly repasse en tête !

LA CONNEXION BROGDON – MAXEY 🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/arOwXGzCk4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Jayson Tatum est là pour remettre les siens devant sur la ligne des lancers mais le héros du soir est habillé de rouge. Tout simplement incroyable sur ce match (45 points, record personnel en Playoffs égalé), James Harden profite d’un switch sur Al Horford pour envoyer un missile téléguidé depuis le parking et poser une énorme clim’ sur le TD Garden.

LE SHOOT MONUMENTAL DE HARDEN !!! 💀💀💀pic.twitter.com/Lxg7ChcYms — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Marcus Smart, si bon jusque-là dans ce dernier acte, se rate sur la dernière possession et Paul Reed obtient deux lancers pour conclure le boulot. Malgré la pression du public, le back-up de Joel Embiid est incroyable de sang-froid pour finir Boston. Énorme victoire de Philly qui récupère déjà l’avantage du terrain.