A peine le temps de se remettre de ce gros dimanche de NBA qu’il faut déjà repartir au combat, littéralement. Faire en sorte que nos yeux ne se ferment pas tous seuls, essayer de garder nos cernes éloignées de nos bouches et survivre à une nouvelle nuit blanche de Playoffs. Quelle vie mes frères, quelle vie.

Le programme

1h30 : Celtics – Sixers (en direct et en VO sur beIN Sports 1)

4h : Nuggets – Suns (en direct et en VO sur beIN Sports 2)

Game 1 entre Celtics et Sixers, et avec ou sans Joel Embiid à se coltiner les locaux voudront frapper fort. Les finalistes NBA 2022 sont en pleine forme malgré un peu de jus laissé en route contre les Hawks, les Sixers ont géré sans encombre aucune le défi proposé par les Nets, et c’est donc une quasi finale de conf avant l’heure qui nous est offerte, sans faire offense au Heat, aux Knicks ou à Killian Hayes. L’heure ? 1h30. Le lieu ? Ton canapé pardi.

Dans la foulée ? Match 2 entre les Nuggets et les Suns, et des Pépites qui voudront faire le trou, déjà, dans cette série puisqu’ils mènent 1-0 après un Game 1 bien maitrisé. Explosion de saveur à la sauce 3-points, le premier qui en colle 125 a gagné et on espère pour les Suns que ce seront eux car à 2-0 contre vous tout le monde n’est pas les Warriors. L’heure ? 4h. Le lieu ? pareil, avec le fameux trou qui se forme à la place de vos fesses, comme chez Homer.

Deux matchs, à peine le temps d’un pipi entre les deux mais c’est la vie qu’on aime. Rendez-vous à 1h30 !