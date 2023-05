Dillon Brooks a-t-il encore un avenir chez les Grizzlies ?

Durant les Playoffs, Dillon Brooks s’est beaucoup plus illustré par sa grande bouche que par ses exploits sur les parquets. Il s’est pris un sacré retour de flamme face aux Lakers au premier tour, dans ce qui pourrait bien représenter sa dernière apparition sous le maillot des Grizzlies.

Pendant longtemps, Dillon Brooks représentait parfaitement l’ADN des Grizzlies. Une équipe jeune, confiante, parfois insolente, qui n’a pas peur de parler. On doute que Dillon se calme un jour, lui qui s’est fait une place en NBA notamment grâce à sa mentalité de bulldog enragé, et qui a déclaré encore tout récemment qu’il ne regrettait absolument pas ses propos sur LeBron James. Par contre, l’équipe de Memphis pourrait décider de baisser un peu le son en matière de grosses déclas après l’échec de ces Playoffs 2023.

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Que Dillon Brooks pourrait bien aller voir ailleurs durant l’intersaison.

Pour rappel, la grande gueule de Memphis sera agent libre non restrictif cet été. Et si l’on en croit le silence du manager général de la franchise Zach Kleiman, qui a préféré ne pas s’exprimer sur le sujet depuis l’élimination de Memphis ce week-end, l’avenir de Brooks dans le Tennessee est flou.

What #Grizzlies GM Zach Kleiman said about Dillon Brooks’ future, team offseason plans https://t.co/hWQe8VyvNm — CA Sports (@memphissports) May 1, 2023

Outre le comportement de Dillon, qui commence peut-être à agacer au sein même de son vestiaire à forcer de parler, c’est aussi sa production qui a de quoi frustrer à Memphis. Oui, Brooks est un gros défenseur, mais il s’est aussi transformé en point faible offensif durant les Playoffs : 10,5 points de moyenne à 31% au tir dont 24% à 3-points, ça pique fort. Et ça pique encore plus quand le mec refuse d’arrêter de shooter malgré ses limites offensives. Les problèmes rencontrés en attaque par les Grizz au premier tour des PO, notamment au niveau du spacing, sont liés en partie à Dillon Brooks, qui a enchaîné les briquasses face aux Lakers.

Avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr. qui pèseront 60 millions de dollars à eux deux à partir de la saison prochaine, et surtout la prolongation de contrat de Desmond Bane qui arrive bientôt, pas sûr donc que les Grizzlies souhaitent dépenser trop de billets verts pour garder Dillon Brooks. Et n’oublions pas non plus que l’excellent meneur back-up, Tyus Jones, va lui entrer dans sa dernière année de contrat l’an prochain, contrat que les Grizz voudront sans doute prolonger en guise d’assurance derrière Ja Morant, jamais le dernier à se blesser.

Pour toutes ces raisons, Dillon Brooks a peut-être déjà joué son dernier match avec Memphis. Si cela se confirme, l’histoire retiendra que c’était à Los Angeles, face à LeBron James, avec une défaite de 40 points dans les dents.

Source texte : The Commercial Appeal