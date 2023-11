Dillon Brooks a retrouvé les Grizzlies cette nuit : spoiler, il y a eu du trashtalk

Il n’aura pas été d’un grand éclat lors de ses retrouvailles avec son ancienne équipe, mais il peut se targuer de repartir avec la victoire. Dillon Brooks a croisé cette nuit les Grizzlies, première rencontre officielle depuis le transfert du joueur dans le Texas. Deux trois mots doux ont été échangés avec Desmond Bane, on adore.

Memphis n’a lutté que trois périodes avant de s’éteindre. Une sale soirée pour les hommes de Taylor Jenkins, qui enchaînent une deuxième défaite de suite et comptent déjà 11 défaites cette saison. Le match n’a pas été d’un intérêt énorme, excepté la belle performance de Jalen Green, 34 points.

Non, ce qu’on voulait voir, c’était Dillon Brooks contre son ancienne équipe. Transféré en express après avoir été accusé à demi-mot d’être le responsable de l’élimination en Playoffs l’an passé, le Canadien avait envie de croiser le fer avec ses ex-coéquipiers. Il n’a pas été flamboyant – 13 points à 4/14 au tir – mais s’en sort avec la victoire. Et de quoi tailler un peu les Oursons jusqu’au match retour, le 16 décembre à Memphis, juste après un autre match contre les Griz’ à Houston. La séquence de trashtalk avec Desmond Bane est bien sûr le moment fort de la rencontre.

Desmond Bane et Dillon Brooks les retrouvailles sont BRUYANTES 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/cvKh6Q9gQs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2023

À noter qu’avant la rencontre, d’autres membres de la franchise de Memphis ont plutôt choisi eux l’approche amicale. On pense à Jaren Jackson Jr, qui a parlé longuement avec Brooks en amont du match. Comme quoi, les relations avec leur ancien collègue sont d’ordre personnel et pas nécessairement mauvaises.

Nothing but love between Dillon Brooks and his former Grizzlies teammates 💯

(via @memgrizz) pic.twitter.com/20BZdUBqNh

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 23, 2023