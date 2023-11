Les Hawks s’imposent face aux Nets (147-145) grâce aux 43 points de Trae Young !

Deux mutants ont illuminé le parquet d’Atlanta cette nuit. Un dans chaque camp : Mikal Bridges (45 points) pour les Nets, et Trae Young (43 points) pour les Hawks. Au jeu de la prolongation tendue, ce sont les Faucons qui ont eu le dernier mot, grâce au public incandescent… et à une dernière possession terriblement mal gérée de Brooklyn.

Il n’a fallu qu’un quart-temps à Trae Young pour poser le décor : 19 points, aucun tir raté en six tentatives. Du bon gros démarrage de bourrin, de quoi nous laisser espérer un match de très haut niveau pour Ice Trae. Les Nets subissent sans pouvoir trouver la clé qui permettrait de mettre un coup d’arrêt à la chaleur du meneur des Hawks. Toutefois, il s’en sortent collectivement dans un premier temps. Moins avant la fin du premier quart-temps, au moment où ils prennent un premier courant d’air au niveau du tableau d’affichage.

19 POINTS À 6/6 À TROIS POINTS POUR TRAE YOUNG DANS LE PREMIER QUART TEMPS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Cet écart va mettre un certain temps à se colmater, mais il est comblé par l’autre homme en feu du jour : Mikal Bridges. Le leader des Nets enchaîne, enchaîne et enchaîne. Assisté par un trio Cam Johnson – Spencer Dinwiddie – Nic Claxton qui dépassera les 20 points par tête à la fin de la rencontre, M’sieur Ponts effraie la salle. Brooklyn repasse devant juste avant la fin du troisième quart, et alors là… c’est échange de tirs, dans une tension qui devient vite très forte.

Atlanta pense avoir fait le plus dur en s’offrant 3 possessions d’avance avec six minutes à jouer, mais ce cher Mikal n’est pas décidé à perdre. Son équipe est certes celle du ventre mou de la Conférence Est, mais pas celle qui abandonne. Il enchaîne tir sur tir et ramène une nouvelle fois les siens dans la conversation. Cam Johnson plante le shoot pour mettre les siens devant à 1:15 de la fin, mais Trae peut toujours tuer le match sur des lancers. Il loupe le premier, direction l’overtime !

Mikal Bridges est toujours aussi chaud, lance les hostilités. Première très grosse performance de la saison pour le joueur de Brooklyn, et son équipe a besoin de lui à ce niveau de jeu pour prendre des matchs. Ils se sont certes heurtés à un Trae Young dans le même genre de folie offensive, mais prendront assurément des victoires en ayant un chef de troupe aussi fort plus régulièrement. Ce soir, les Nets ont aussi payé deux dernières possessions compliquées, avec un énorme contre d’Onyeka Okongwu sur Mikal Bridges puis Loonie Walker IV trouvé en urgence qui n’a pas réussi à tirer.

Avec successivement 152 et 147 points inscrits en deux matchs, les Hawks sont devenus la troisième équipe de l’histoire de la NBA a coller plus de 145 pions deux fois d’affilée. La défense ? Peu importe tant qu’on score à pleine bille. Trae Young en est à 81 points en deux matchs, une forme exceptionnelle, que cette victoire continuera de prolonger… en tout cas dans l’esprit.

Les Hawks entrent dans l’histoire.

En marquant 152 points puis 147 points sur 2 matchs consécutifs, les potes de Trae Young sont devenus la 3ème équipe NBA à réaliser cet exploit.

145 points minimum, sur 2 matchs.

Défendre ? Pourquoi pas.

Scorer ? Avec grand plaisir ! pic.twitter.com/ATzJbRBaQK

