Parmi les 14 matchs que nous propose la NBA cette nuit, on surveillera les retrouvailles entre Dillon Brooks et son ancienne équipe de Memphis (2h du matin). Fidèle à lui-même, Brooks a ouvert sa grande bouche pour ajouter un peu de piment à cette confrontation.

On le sait, la séparation entre Dillon Brooks et les Grizzlies ne s’est pas faite de la manière la plus douce possible cet été. Fatiguée par ses provocations envers l’adversaire qui ont provoqué un violent retour de flamme, la franchise de Memphis a préféré couper les ponts avec le pitbull, dont les performances sur le terrain n’étaient plus à la hauteur de ses nombreuses déclarations.

Dillon Brooks a ainsi fait ses valises pour rejoindre Houston à travers un contrat bien sympathique de 86 millions de dollars sur 4 ans. Mais il n’a pas tourné la page pour autant : “J’ai une vraie rancune” déclarait-il début octobre concernant les Grizzlies, qui selon lui l’ont “fait passer pour le bouc-émissaire” après l’élimination prématurée au premier tour des Playoffs 2023.

Brooks a ainsi entouré ses retrouvailles avec Memphis sur son calendrier, avec le premier acte prévu ce mercredi soir.

Chron: Rockets' Dillon Brooks says Grizzlies have 'no swagger' after his exit https://t.co/marZ8HQeLj

— RocketsRSS (@RocketsRSS) November 21, 2023

Sous ses nouvelles couleurs de Houston, Dillon Brooks a aidé les Rockets à devenir une vraie équipe de basket en apportant de la dureté et de la défense, ainsi que cette dose d’arrogance qui fait de lui un personnage à part en NBA. En compagnie de Fred VanVleet, Jeff Green et le nouveau coach Ime Udoka, Brooks permet aujourd’hui aux Fusées d’être à l’équilibre (6 victoires – 6 défaites). Pendant ce temps ? Memphis est 12e de l’Ouest avec un bilan de 10 défaites en 13 matchs.

“Vous pouvez voir aujourd’hui qu’ils (les Grizzlies) n’ont plus aucune assurance. Nous si. On a une identité sur laquelle on construit. Match après match, on le montre de plus en plus.” – Dillon Brooks

Si les résultats actuels de Houston et Memphis parlent en sa faveur, les nombreuses blessures ainsi que la suspension de Ja Morant sont autant de raisons qui expliquent le début de saison raté des Grizzlies. Néanmoins, il est clair que Dillon Brooks – à travers sa personnalité – était un acteur principal de l’ascension de Memphis ces dernières années, et son départ semble avoir laissé un vide chez les Grizz.

“C’est comme cette petite amie avec laquelle vous étiez. Vous vous rendez compte à quel point elle est cool seulement après l’avoir quittée.” – Dillon Brooks

Connaissant le bonhomme, il voudra non seulement briller cette nuit face à son ancienne équipe, mais il ne se privera pas pour faire du “Dillon Brooks” en provoquant ceux avec qui il a joué pendant plusieurs saisons. Pas de doute, ça va faire des étincelles !

Source texte : Houston Chronicle