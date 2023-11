Dans une saison régulière longue de 82 matchs, les affiches qu’on attend avec impatience et qui se jouent dans une ambiance de Playoffs ne sont pas si nombreuses que ça. Mais le Celtics – Bucks de cette nuit en fait clairement partie.

Ça y est, nous y sommes. Mercredi 22 novembre 2023.

C’est une date qui est entourée en rouge sur le calendrier depuis plusieurs semaines. C’est donc ce soir que Boston et Milwaukee vont s’affronter pour la toute première fois de la saison. Un affrontement XXL entre les deux meilleures équipes de l’Est au bilan (11 victoires – 3 défaites pour Boston, 10 victoires – 4 défaites pour Milwaukee), et entre deux équipes que beaucoup voient en Finales de Conférence en mai prochain.

Les Bucks ont frappé très fort à l’intersaison en recrutant Damian Lillard pour l’associer à Giannis Antetokounmpo. Un transfert qui a provoqué un véritable tremblement de terre en NBA et dans lequel Milwaukee a dû sacrifier Jrue Holiday, membre essentiel du titre remporté en 2021. Et aujourd’hui, Jrue joue à… Boston. Dans cette course à l’armement, les Celtics ont en effet répondu aux Bucks en s’attachant les services d’Holiday, recruté pour renforcer le backcourt après le départ de Marcus Smart en échange de Kristaps Porzingis.

“Cela va faire bizarre. On peut dire ça oui, ça va faire bizarre.” – Khris Middleton (Bucks) avant d’affronter Jrue Holiday

The Bucks-Celtics rivalry has been a constant force for the last 6-7 seasons, and the Jrue Holiday trade may have created even more tension.

I wrote a story on the matchup this year and a rivalry summary for @BucksLead⁩ & ⁦@TheLeadSM⁩ https://t.co/kICsq8WwVn

— Ben McCormick (@BenMcC33) November 21, 2023

En plus des retrouvailles entre Jrue Holiday et les Bucks, ce match s’annonce également passionnant pour d’autres raisons.

Alors que Boston n’a pas eu de retard à l’allumage, Milwaukee a pris un peu de temps pour lancer la machine cette saison mais reste sur cinq victoires consécutives. Giannis Antetokounmpo détruit tout sur son passage, sa relation avec Damian Lillard est de plus en plus fluide, et l’attaque des Bucks monte sérieusement en régime. Les Daims vont donc débarquer à Boston avec le col en l’air, tandis que les Celtics auront à cœur de se rattraper du faux-pas en début de semaine à Charlotte. Le meilleur moyen pour oublier une défaite contre les faibles Hornets ? Battre le concurrent numéro 1 à l’Est devant son propre public.

Bonne nouvelle pour les Celtics, Derrick White et Al Horford seront de retour ce soir après avoir raté le match contre les Frelons. Des retours qui vont faire du bien au groupe de Joe Mazzulla, qui a besoin de se rassurer un peu. Moins bonne nouvelle : Jayson Tatum – en feu en ce moment – est un peu malade, mais on l’imagine mal rater un tel choc.

Celtics say Jayson Tatum is now questionable vs. Bucks due to a non-COVID illness.

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) November 22, 2023

Ce Celtics – Bucks, c’est l’occasion pour les deux équipes d’envoyer un premier message en vue d’un futur affrontement en Playoffs. Le TD Garden sera chaud bouillant, l’intensité sera au rendez-vous, et les stars présentes sur le terrain auront à cœur de briller en antenne nationale.

Allez, on se retrouve tous à 1h30 cette nuit, pour un affrontement qui s’annonce juste épique !