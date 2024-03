Après un mardi plutôt maigre en matchs, retour aux choses sérieuses avec le mercredi panzani ! 8 rencontres à suivre ce soir et notamment un Celtics – Bucks qui donne bien envie du côté du TD Garden.

Le programme de la nuit :

0h : Cavs – Heat

0h : Pistons – Pacers

0h30 : Celtics – Bucks

0h30 : Raptors – Kings

1h : Thunder – Jazz

3h : Suns – Sixers

3h : Blazers – Clippers

3h : Warriors – Grizzlies

Le match à ne pas rater : Celtics – Bucks

On va pas se mentir, ça manque un peu de gros matchs en ce mercredi soir. Non pas que les autres rencontres soient mauvaises mais les absences de certains cadres (Donovan Mitchell, Joel Embiid) gâchent un peu la fête à droite à gauche. À Boston aussi, on ignore qui sera en tenue. Jaylen Brown est incertain pour les Celtics, Giannis Antetokounmpo manquera lui son deuxième match consécutif.

Milwaukee a néanmoins montré un visage conquérant sans son Greek Freak contre Phoenix et ça demande confirmation face à une cylindrée encore plus impressionnante. Aller gagner à Boston enverrait un message positif sur la forme actuelle des Daims à un peu plus de 3 semaines de la fin de la régulière. Khris Middleton va devoir aussi reprendre du rythme avant le début des choses sérieuses. L’ailier a signé une rentrée encourageante ce dimanche soir.

Mais aussi …

Cavs – Heat, on n’est pas loin d’une affiche de premier tour des Playoffs.

Défaite interdite pour les Kings à Toronto, il faut protéger le Top 6 à l’Ouest.

Les Warriors doivent relancer la machine. L’effectif démembré des Grizzlies tombe à point nommé.

Les Sixers retrouvent un peu de confiance, le test à Phoenix va montrer si ça peut durer ou non.

Les Clippers peuvent perdre leur 4ème place s’ils paument à Portland. Vu la confiance actuelle du groupe, c’est pas impossible.

Le Thunder va vouloir conforter sa première place à l’Ouest contre le Jazz.

Pistons – Pacers, une affiche qui sent le début des années 2000 mais on n’est plus au début des années 2000.

Les Français de la nuit

Ousmane Dieng avec le Thunder ?

Nico Batum aura ses minutes chez les Sixers.

Rayan Rupert, sait-on jamais avec les Blazers ?

Et en G League ?