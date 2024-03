On se frottait déjà les mains à l’idée de voir Giannis Antetokounmpo et les siens affronter les Celtics ce soir, la seule équipe devant Milwaukee dans la Conférence Est. Malheureusement, selon l’insider de The Athletic Shams Charania, le Grec souffre toujours au niveau de l’ischio-jambier et sera absent. Flûte !

Déjà absent contre Phoenix dimanche soir, Giannis va devoir regarder les copains jouer sans lui au moins un match supplémentaire, et pas n’importe lequel :

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo (hamstring) is out tonight vs. Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2024

Bien que la course à la première place à l’Est soit très probablement finie – dix matchs d’écart entre les Celtics et les Bucks – on se réjouissait à l’idée de voir les deux équipes s’entrechoquer ce soir à Boston. Il faut dire que la dynamique est satisfaisante des deux côtés : neuf victoires en douze matchs pour Milwaukee, dix sur la même période pour Boston.

Côté Celtics, Jaylen Brown, Jrue Holiday et Sam Hauser sont incertains. Il faudra un gros match de Damian Lillard ou Khris Middleton (ou les deux) pour combler l’absence de Giannis Antetokounmpo face au terrifiant adversaire que représentent les Celtics.

En attendant le retour du Greek Freak, on va quand même se poser devant le clash entre verts de l’Est. Allez, pour peu que Bobby Portis soit dans la même forme qu’au dernier match, ça pourrait bien faire des étincelles.

Source texte : The Athletic