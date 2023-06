Longtemps blessé, Khris Middleton n’a pas vécu sa meilleure saison avec les Bucks. Cependant, la franchise n’a pas la mémoire courte et serait assez mal inspirée de couper les ponts avec son arrière two-way. Milwaukee ne fera pas de folies, mais la tendance est à la continuité. Khris n’a d’ailleurs pas refusé sa player option pour rien.

Côté Milwaukee comme côté Middleton, la volonté est de continuer ensemble. Reste désormais à trouver un terrain d’entente sur le contrat, sa durée et les pépettes en jeu. Quand il est disponible, Khris est toujours un membre essentiel du groupe des Bucks. C’est d’ailleurs bien le problème, “quand il est disponible”. En 2021-22, Middleton s’est blessé dès le deuxième match des Playoffs, durant lesquels il n’a plus rejoué. Il a raté le début de la saison 2022-23, n’en a joué que 33 matchs au total, sans jamais retrouver son meilleur niveau.

Alors, dans l’attente de retrouver le “vrai” Khris Middleton, le front office de Milwaukee ne veut pas prendre de risque avec le contrat de l’arrière. Dans l’esprit de Jon Horst (GM de la franchise), KM22 vaudrait un contrat aux alentours des 100 millions de dollars sur quatre ans. Un montant annuel de 25 millions, bien inférieur à la player option de 40 millions récemment déclinée par le joueur. Voilà d’ailleurs un signe que les deux parties avancent vers une prolongation à long-terme. On voit mal Khris dire non à un tel tas de billet sans avoir l’assurance d’un contrat sur la table dans un futur proche.

🚨 Il existe un monde dans lequel Khris Middleton prolonge aux Bucks pour 100-110 millions sur 4 ans.

Agent libre, Khris a été souvent blessé et les Bucks ne voudraient pas le surpayer.

En négociant intelligemment, Milwaukee pourrait aussi + facilement prolonger Brook Lopez.

La re-signature du triple All-Star n’étant pas la seule priorité dans les bureaux des Daims, le management doit s’assurer une certaine flexibilité financière pour ses autres dossiers… Brook Lopez en tête. Avec Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Grayson Allen encore sous contrat, les renouvellements de Brookie et KhriKhri assureraient à Adrian Griffin son 5 majeur pour la saison prochaine. Portis, Connaughton, Beauchamp et Carter sont toujours là, voilà la rotation des Bucks quasi complète. L’élimination a certes été précoce cette saison, mais le groupe n’a pas beaucoup changé depuis le titre de 2021 et les raisons de tout bousculer ne sont pas légion.

Après l’échec en Playoffs cette saison – n’en déplaise à Giannis -, un départ du lieutenant du Greak Freak serait un deuxième coup dur pour la franchise du Wisconsin. Rien d’officiel ni de concret, on a encore aucune certitude dans ce dossier. Mais, à parier, la relation débutée en 2013 entre Cream City et son arrière à tout faire ne devrait pas s’arrêter de sitôt.