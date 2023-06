C’est le gros dossier de l’été du côté de Phoenix. Après avoir recruté une troisième star en la personne de Bradley Beal, les Suns cherchent désormais à étoffer leur effectif en vue de la saison prochaine. Pour ce faire, le nom de Deandre Ayton a été placé au coeur de plusieurs discussions de trade. Mais face à des offres jugées insuffisantes, le management pourrait changer d’avis et finalement conserver le pivot.

Ce vendredi à minuit débutera la Free Agency, synonyme d’ouverture du marché des transferts en NBA. L’occasion pour les équipes de renforcer leur effectif, et l’occasion pour les Phoenix Suns de… construire le leur. Pour permettre les arrivées de Kevin Durant et de Bradley Beal, la franchise de l’Arizona a en effet dû se séparer de nombreux joueurs, si bien qu’elle n’en a plus que… quatre – pas n’importe lesquels, on vous l’accorde – sous contrat. Allez, on pourrait dire cinq puisque Cameron Payne a 2 millions de dollars garantis l’an prochain, mais il faudrait être sûr que les Suns veuillent encore de lui. Parmi eux, Deandre Ayton et son salaire de 32 millions la saison prochaine pourraient être une bonne monnaie d’échange pour récupérer quelques joueurs de devoir. Depuis plusieurs semaines, le Bahaméen est ainsi au cœur des rumeurs de trade. Le soir de la Draft, Phoenix a même exploré plusieurs pistes pour le transférer, sans parvenir à trouver d’offre satisfaisante.

Il semblerait que cette soirée ait changé la donne, puisque selon l’insider américain Chris Haynes, les Suns prévoiraient finalement de conserver Ayton. Les dirigeants seraient convaincus de sa valeur et aimeraient le voir évoluer aux côtés du trio Booker – Durant – Beal.

Phoenix Suns are moving forward with the plan of keeping Deandre Ayton to play alongside Devin Booker, Kevin Durant and Bradley Beal, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la franchise se montre hésitante au sujet d’Ayton. Déjà l’été dernier, le management avait hésité à le conserver, avant de finalement le prolonger pour ne pas le laisser partir contre rien. Mais on sentait bien que cette prolongation avait été faite un peu à contre-coeur, et que le joueur lui-même n’en était pas forcément ravi. Souvent pointé du doigt pour sa softitude et son éthique de travail douteuse, le n°1 de la Draft 2018 n’a pas toujours semblé bien dans ses pompes chez les Cactus. Et avec l’arrivée d’une nouvelle star, pas sûr que sa situation s’améliore puisque son utilisation risque encore de diminuer.

Pour les Suns, conserver Ayton compliquerait encore davantage l’équation que va représenter la reconstruction de leur effectif, ou plutôt de leur second unit. Avec un quatuor Booker – Durant – Beal – Ayton qui pèserait plus de 162 millions de dollars dans leur cap space, les Suns frôleraient déjà la Luxury Tax (165 millions). Une situation pas idéale pour attirer les agents libres, d’autant plus que le nouveau CBA impose de nouvelles restrictions aux équipes payant la Tax.

Dans tout ce marasme, il ne faut pas oublier qu’Ayton reste un joueur solide qui vient de conclure une cinquième saison consécutive en double-double de moyenne. Son profil pourrait intéresser de nombreuses équipes ayant besoin de se renforcer dans le secteur intérieur. Suffisamment pour que l’une d’entre elles propose un deal qui conviendrait à Phoenix ?

Partira, partira pas ? Les rumeurs autour de Deandre Ayton continuent de se multiplier et de se contredire. Les Suns semblent bien partis pour le conserver, mais on n’est pas à l’abri d’une offre alléchante qui pourrait les faire changer d’avis. Réponse définitive à partir de l’ouverture de la Free Agency, à suivre sur les réseaux sociaux et le site de TrashTalk !

